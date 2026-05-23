李居明-延續新光文化在西九 當代戲劇節奇妙緣起︳李居明大師會客室

萬眾期待的「新光當代戲劇節」於6月6日至14日隆重登場，衷心感謝各方支持。去年3月3日，屹立北角半世紀的新光戲院因被教會收購重建而告別市民，完成了五十多年的歷史使命。回想我接手新光的這十二年中，投資創作了37套原創粵劇及5套話劇。同時也為業餘粵曲唱家提供了一個展現才華、圓夢的舞台。新光的結業，讓許多戲迷和業界人士依依不捨，大家也十分懷念新光。

西九與沙田鼎力相助

為延續新光精神，我馬不停蹄尋覓新場地，首選便是香港文化地標西九文化區。我親自拜會了西九負責人馮太，向她表達了延續新光精神的願望。經過多方協調，終於騰出了今年六月份的寶貴檔期給我們，讓「新光粵劇」得以在西九這個國際級的舞台上繼續大放異彩。西九更承諾今後每年都為「新光當代戲劇節」安排檔期，作為香港人必要鼎力支持香港本土文化，好消息是2027年的演出檔期已經安排！

同時，我們到訪了沙田大會堂，並在2026年年初率先開展了「新光粵劇節」的賀歲演出。那次活動反應空前熱烈，全場爆滿。今次戲劇節另有三套粵劇將於明年在該處公演。

記錄香港粵劇文化的電影《粵劇靈》，動員了香港粵劇界數十位精英紅伶拍攝著名的粵劇排場《六國大封相》，只看這場戲已值回票價。

米雪參與拍攝公開新光不為人知的神秘地道。

賴慰玲帶觀眾來到從不開放的二樓神秘化妝間。

懷緬十二載新光情

回望過去新光的十二年，是為整個粵劇界帶來生機。我的初心就是要讓行內的老倌有戲可演，讓熱愛粵劇的觀眾有戲可看，讓所有粵劇從業員都有工開，讓他們的藝術才華能夠發揮。我根據劇目的角色需要，邀請最合適的老倌演出及合作，一視同仁。這十多年來，整個粵劇行的同業對新光充滿感情，大家同舟共濟為粵劇文化出力，結下深厚的新光情，我一直心懷感恩。

新光文化影像記錄

除了舞台演出，我亦透過影像將香港粵劇文化保留下來，拍攝了紀錄電影《粵劇靈》。這部電影意義非凡，全行從業員幾乎傾巢而出參與拍攝「六國大封相」及整套電影。在此，我向所有參與的粵劇紅伶致上萬分謝意。

同時，我亦特別感謝米雪和賴慰玲小姐參與拍攝，與我一起介紹了香港粵劇歷史中鮮為人知的習俗與禁忌，當中包括了神秘的「祭白虎」等傳統儀式。電影還拍攝了新光戲院的神秘地道，從不開放的化妝間的鬼古傳說與珍貴回憶。我與何非凡、鄧碧雲及一群老倌的靈異經歷真實地還原，極為震撼。此片於6月6日至10日每日一場在「新光黃埔影藝城」公映。

而「新光圓滿之夜」關燈拉閘的歷史性一幕，及新光整個拆卸過程的最後影像，將會收錄在即將推出《大迷信》系列第十二集《大剃度2》之中，讓大家得以在銀幕上緬懷新光。新光的文化與精神將透過「新光當代戲劇節」不斷延續，願你繼續「新光」一起同行！