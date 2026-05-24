Fresh Grad被母親要求交半份糧作家用 港女拒絕後慘遭情緒勒索！內情曝光後網民全轉軚

華人社會向來有子女給予家用以報答父母養育之恩的傳統。近日，一名即將投身職場的年輕人在網上討論區分享，自己尚未正式上班，便遭母親要求索取未來薪金的一半作為家用，令她感到無奈及備受壓力，隨著內情曝光後。

Fresh Grad港女被要求交一半糧作家用 拒絕後慘遭母親情緒勒索

母親翻舊帳稱「搵命搏生你」 網民起初反應兩極

帖主在連登討論區探討有關給予家用的合理金額及兩代人之間的家庭責任問題。她指近日與母親閒談起未來的家用安排，竟遭對方強烈要求索取「份糧嘅一半」。帖主表示拒絕後，母親便開始翻舊帳，不斷強調「細個養我用咗幾多錢」，當她提出最多$1500後母親隨即對帖主進行情緒勒索，指責帖主「個樣望落去就係似唔肯畀錢」，更聲稱當年是「搵命搏生我出嚟」。

帖文發布初期，網民對家用金額的看法不一。有網民替帖主抱不平，直指「咁都好嘈，人工一半，我當你做譚仔2萬一個月即係1萬家用，1萬出去租屋啦」。然而，亦有網民分享自身經歷指「我畀緊一半左右」，並反問「屋租水電煤煮埋你飯，呢啲點計」。

內情大反轉！雙方非同住且早已經濟獨立

面對網民的各種意見與疑問，帖主隨後進一步作出補充，雙方其實並非同住。帖主目前跟隨父親生活，日常膳食亦由父親負責；而母親本身「唔煮飯」只叫外賣，且有全職工作並與兩名妹妹同住。帖主自中學起已沒有向父母索取零用錢，大學學費亦是申請政府資助，需要自行償還。

在種種家庭壓力與爭拗下，帖主最後無奈吐露心聲，感慨自己其實「都好想試下有愛、雙親嘅家庭」，更悲觀地直言「唔貪心一日都好」，言辭間流露出對原生家庭缺乏溫暖的深切無奈。

網民籲：無需盲目供奉

隨著更多內情曝光，網民的態度出現明顯轉變。部分網民坦言，起初覺得帖主只給予$1500「真係有啲過分」，但在了解雙方並非同住，且帖主無需依賴母親供養後，認為「點解要畀一半人工佢做家用？」並指出「每個月畀$1500佢飲茶當心意已經好好」。

更有網民深入分析指，既然母親「又唔係一齊住，佢又無付出」，若帖主盲目每月供奉，母親「真係會覺得自己值得」，甚至日後會「問你攞得更多」；相反，若改為「間唔中畀吓零用錢」，對方可能會更加珍惜。

資料來源：連登討論區