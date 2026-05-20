公屋住戶慘呻鄰居抽煙頻飄煙味入屋 開抽氣扇/閂窗都無用？網民教路留意1重點

公共屋邨因居住環境密度高，近日有公屋住戶慘呻家中受到鄰居的香煙味道困擾，曾嘗試在家中打開抽氣扇驅走煙味不果，於是在社交平台向網民求助，希望在不申請調遷的情況改善問題。對此，有網民教路在使用抽氣扇時要留意1重點，有助解決煙味入屋的問題。詳情即看下文！

公屋住戶慘呻鄰居抽煙致煙味攻入屋！開抽氣扇都無用？

近日有公屋住戶於社交平台發文，指因有鄰居吸煙，「煙味就飄左（咗）入自己屋」，形容味道「糸（喺）廁所抽氣扇湧出黎（嚟）」，無奈表示「真係想知點解決」。不少網民留言分享類似經歷，「日日都係，夜晚7點幾開始聞到」、「日日都有，廚房、廁所、客廳都聞到煙味」；有人則認為居民擁有在住處吸煙的權利，「人哋喺屋企食煙都唔得呀」、「搬屋就解決到」。

對於網民的回應，樓主澄清「無一隻字話唔俾大家糸（喺）屋企食（吸煙）」，亦無意就煙味問題申請調遷，「住左（咗）糸（喺）間屋咁多年，咁多日子，有問題出現唔係搵最簡單既（嘅）解決方法先」。

有網民好奇：「開廁所抽氣扇都抽唔返出去？」樓主則回應指，曾經在屋內開抽氣扇，惟仍未能解決問題。對此，有網民解釋如在單位內只啟動抽氣扇，「屋内變成負壓，更加將煙味扯入屋內」，因此建議樓主購入鮮風扇，「有煙味的時候開動鮮風扇，將室內變成正壓」；也有網民建議使用空氣清新機，「我都係咁，後來去買咗部空氣淨化機，每次聞到煙味就開機，好好多，無咁臭。」

吸煙委員會去年倡「無煙樓層」

房屋署目前的確未有條文監管公屋住戶於屋內吸煙，只將公屋公共區域列為禁煙區，如住客違規則會被扣5分以及罰款3,000港元。而吸煙與健康委員會主席湯修齊，於去年曾向房署提出建議，先於公共屋邨設立無煙樓層，確保住戶不受二手煙影響，及後更可逐步擴展至全屋邨。

文：TF

資料及圖片來源：公屋討論區 - 香港facebook群組、星島圖片庫