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天水圍清早驚現「大媽舞」？街坊澄清原來是1傳統儀式 網民：唔好乜都鬧咗先！

生活百科
更新時間：17:24 2026-05-19 HKT
發佈時間：17:24 2026-05-19 HKT

日前，有網民在社交平台發文，稱於天水圍酒店門外目擊一群女性聚集，形容「大媽舞殺入天水圍」，惟帖文隨即被其他網民及街坊群起反駁，指出其為一傳統婚嫁儀式，更炮轟樓主「唔好係唔係都鬧咗先！」詳情即看下文！

網民天水圍巧遇「大媽舞」？街坊澄清為1傳統儀式

有網民日前於Threads上載片段，並發帖文表示「一大清早，大媽舞殺入天水圍」。據帖文所見，有一群女性聚集在天水圍一間酒店門外，穿著顏色統一的服飾，並持有跳舞道具，一同手舞足蹈，氣氛甚為喜慶。

對此，不少網友及街坊紛紛留言澄清，指出片中的並不是「大媽舞」，而是「水上人結婚儀式」，更有網民上載以往參加水上人結婚儀式的照片，以作證明。有網民批評樓主「唔好係唔係都鬧咗先」、「樓主唔識野（嘢）」、「樓主唔好咁井底喇」；更有自稱有份參加是次活動的網民留言：「我就係呢場舞既新娘姊妹，你唔知頭唔知路就咪亂嗡啦，人哋結婚傳統習俗。」

除了批評樓主「唔識嘢」，有網民慨嘆這類傳統儀式「買少見少」，「但呢班再老多啲就應該唔會睇到」、「上水人結婚嘅場面越黎越少見」、「身為水上人嘅後代，見到咁多人都識，好感觸」。

水上人傳統結婚儀式 列香港非遺清單

上述提到的其實是水上人的傳統婚嫁儀式，男家有上頭、掛門紅、鋪床、開展、接禮、接新娘和陸上扒龍舟等。在儀式過程中，女性親友會為新人歌唱，歌曲內容述及象徵好兆頭的事物。

事實上，水上人結婚儀式已隨「傳統婚嫁儀式」被列入香港非物質文化遺產清單（清單編號：3.55）。除了水上人結婚儀式外，客家及圍頭的傳統婚嫁儀式亦已隨「傳統婚嫁儀式」紀錄在香港非遺清單。

文：TF

資料及圖片來源：Threads、香港非物質文化遺產資料庫

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