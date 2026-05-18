香港買電器係智商稅？ 網民買淘寶「同款風筒」慳$800 呻香港價貴係畀租金 1疑點引全網質疑......

隨著跨境網購普及，不少消費者習慣在網上平台尋找平價商品。近日，一名網民在社交平台分享以低價購入淘寶版風筒的經歷，並認為在香港購買同類電器是繳交「租金」。事件隨即在網上討論區引起廣泛關注，引發大眾對於網購高功率電器安全性的熱烈討論。

淘寶網購「同款風筒」慳$800？ 網民呻：港版我諗有$600俾咗喺租金

有網民在社交平台發文，指發現同一型號的風筒，在淘寶購買可以節省近$800。 （《奶酪陷阱》劇照）

有網民在社交平台Threads上發文分享個人網購經歷。事主表示，某知名品牌的同一型號風筒在香港售價高達$1000，但他於淘寶購入的「包裝爛咗嘅」同型號版本僅需$189人民幣。事主認為，香港版高昂的定價中，有部分是「俾咗喺租金同埋個兩腳轉三腳插」。

事主在帖文中詳細比較了不同版本風筒的使用體驗。她表示自己同時在香港擁有港版、日版及內地版風筒，對於不同版本的具體差異，事主形容內地版「新啲嘅版本好嘈，負離子味好淡，但勝在有自動冷熱吹」；而日版則「安靜啲，負離子味濃好多保濕好多」。

網民擔憂：裡面安唔安全無人保證到

有網民擔憂，該批指明有「包裝瑕疵」的特價風筒，可能是「過唔到QC」的瑕疵品或山寨盜版貨。

相關言論其後被轉發至網上討論區，引起網民熱議。部分網民認同香港實體店物價高昂，留言指「香港買電器係智商稅」，並認為「留港消費真係傻仔」。

然而，絕大多數網民對高功率電器的安全性表示強烈擔憂。不少留言指出大功率電器存在火警風險，直言「大watt數電器，你覺得無事就ok，我就唔會因為差幾百蚊搵命博」，更有人嚴厲批評事主「痴Ｘ線，風筒都貪平亂買」。

此外，有網民理性分析，該批指明有「包裝瑕疵」的特價風筒，可能是「過唔到QC」的瑕疵品或山寨盜版貨，警告「裡面安唔安全無人保證到」，若電線過幼隨時會導致電流過大而發熱。亦有過來人分享慘痛經歷，指家人曾購買內地的發熱電器及恤髮器，結果「燒Ｘ左2塊拖板」。

《星島頭條》正向相關品牌了解，截稿前未獲回覆。

