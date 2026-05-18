李居明-「蝴蝶送行」別新光 神奇妙事話情僧｜李居明大師會客室

一位追看新光粵劇十二年的老戲迷告訴我，《蝶海情僧》是他的最愛，每次看都如痴如醉，百看不厭，香港、澳門，甚至跟隨觀劇團遠赴日本、新加坡追看。最厲害的是，此劇曾榮登北京梅蘭芳大劇院，寫下與京劇版和越劇版演員同台演出的戲曲界創舉。所以，《蝶海情僧》只要你看過一次，往後的每一次公演，你都會成為座上客！

「蝴蝶送行」新光告別

看過《蝶海情僧》的觀眾都知道，劇中最悲慽動容的一幕，就是講主角真如因宮廷政變，由皇子被貶僧人，離別之際，唯有一隻蝴蝶飛來與真如道別。當新光要離別拆卸的時候，一隻貌似蝴蝶的豹尺蛾，居然也飛來向新光作最後的致敬，這恰好呼應了《蝶海情僧》中主角離別時只有「蝴蝶送行」的經典橋段，被視為對這座殿堂的特殊告別。你說這是巧合嗎？這是新光的護法給我們的一種暗示，《蝶海情僧》新光戲院在冥冥之中有不可思議的緣份。

這次《蝶海情僧》西九演出有了全新組合，由資深老倌蓋鳴暉（左）帶領年輕紅伶梁心怡（右），勢必擦出火花。

誤吃人肉這場戲非常突破深藏人生哲理。

撞船與燈光失控事件

很多人看了《粵劇靈》，才知道《蝶海情僧》舞台背後竟然有這麼多靈異故事，關乎人鬼神三界，真的不簡單！

《蝶海情僧》在2011年2月首晚演出時，就發生不為人知的靈異故事。有場戲有隻道劇船從後台駛出來時，竟意外撞到台口，全場燈光瞬間失控。中場休息那半小時搶救不成，舞台監督跟我說「下半場取消吧！」我靈機一觸即刻上香，唸經，幸好都回復正常。那一刻我感應到，這齣戲連神明都在欣賞。

舞台監督回憶到，蓋鳴暉演到真如誤吃人肉那段戲，突然後台二樓非常吵，馬上去看，一個人影也沒有！那些看不見的「觀眾」，或許正是被《蝶海情僧》的震撼劇情所打動。

靈異故事接二連三

在北京演出時，又發生一件很奇妙的事件。蓋鳴暉被邀請去北京「正乙祠」古舞台演出，此地是京劇大師梅蘭芳生前經常登台之地，這裏有一座梅蘭芳的蠟像。蓋鳴暉見到蠟像感覺好親切，於是鞠躬並跪下。令人震驚的是，隨行的攝影師在鏡頭中，竟清晰地捕捉到蠟像的左眼「眨」了一下！這段珍貴且靈異的畫面，我們毫無保留地收錄在了電影《粵劇靈》中。

更玄妙的是姓名的巧合。蓋鳴暉的原名叫「李麗芬」，原來梅蘭芳有一弟子名李麗，是著名演員，曾演出過《歡樂年年》。蓋鳴暉不一定是李麗的轉世，但可能是梅蘭芳的一位弟子。蓋鳴暉能有今天的藝術成就，宿世緣份匪淺。

而到日本演出時，女主角在台上演出時，整個頭套竟然直接掉落在了地上！這種「甩頭」的疏忽，在專業粵劇演出中幾乎不可能發生，因此將其視為靈異現象之一。

今年六月「新光當代戲劇節」不但精選了粵劇戲寶《金玉觀世音》、《蝶海情僧》及《粵劇特朗普5.0》，更有電影《粵劇靈》上映，獻給香港觀眾！請大家來參與這次文化盛事。