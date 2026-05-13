結婚先知另一半無儲錢？30歲港人呻伴侶「戶口得10萬」惹熱議 網民1原因反駁：已經算唔錯

理財觀念的差異往往是情侶步入婚姻殿堂前的考驗之一。近日，有港人在網上發文，表示在談婚論嫁之際，才驚覺另一半的儲蓄竟然只有10萬元，直言對此感到難以置信。該帖文隨即引發廣泛關注，不少網民對此展開激烈討論，有人認為存款數字屬合理範圍，又稱對方擁有健康身體更重要，「好過話你知負債啦」；也有人坦言現今時勢有各種生活開支，儲錢不容易，建議「係緊張錢銀嘅話，咁可能一早婚前輔導都要傾咗先」，即睇詳情！

結婚先知另一半無儲錢？30歲港人呻伴侶「戶口得十萬」

結婚先知另一半無儲錢？30歲港人呻伴侶「銀行戶口得十萬」惹熱議 （來源：《香港愛情故事》劇照）

有網民在社交平台發帖，以「有冇人結婚先發現另一半冇儲蓄習慣？」為題，稱與另一半今年同樣步入「而立之年」，本以為雙方有一定的經濟儲備應對未來生活，惟最近方才發現對方的銀行存款數字，「冇諗過佢銀行戶口得十萬」，坦言對此感到震驚。

網民：好過話你知負債

帖文一出，隨即引來大量網民留言，有網民直言30歲有10萬元積蓄已算不錯：「我30幾都冇十萬啦，你咁樣得罪左（咗）好多人」、「冇屋企護蔭，一個普通又唔係特別好叻既（嘅），呢家咁既（嘅）時勢三十歲仲有十萬積蓄我覺得已經算唔錯」，又認為最重要是對方沒有負債，「好過話你知負債啦」、「之前識人30歲都仲還緊min pay，真係唔負債都偷笑」、「對方冇負債，身體健康已經係最大嘅財富」。

有網民亦提到，在現今香港生活水平下，如果計算供樓、供車、供保險及家用等開支，感嘆：「你話比我聽點儲錢，月入同支出不成正比既話」。

另一方面，也有網民認為與另一半有相近的理財觀念頗為重要，「如果兩個人嘅金錢觀唔一樣，好難走得完」、「人工唔高，又要比（俾）家用又要比（俾）租，得十萬都合理，但係睇你要求啲咩，如果你係緊張錢銀嘅話，咁可能一早婚前輔導都要傾咗先」；也有網民分享自身經歷，表示曾經「中伏」，因此現在擇偶會「單刀直入問佢有無儲錢，最好睇埋戶口先」。

來源：Threads

文：LW