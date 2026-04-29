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政府信真偽引熱議？港人收統計處信件因1事質疑陷騙局「伏味濃」 網民：有懷疑就去核實

生活百科
更新時間：17:30 2026-04-29 HKT
發佈時間：17:30 2026-04-29 HKT

隨著詐騙手法日新月異，市民對不明來歷的文書警覺性顯著提高。一名市民近日在社交平台分享收到一份疑似政府統計處的信件，卻因紙質異常而懷疑遭遇騙局，直呼：「伏味濃！香港的騙局真係層出不窮。」引起網民熱議。

政府信真偽引熱議！港人收統計處信件因1事質疑受騙「伏味濃」 

政府信真偽引熱議？港人收統計處信件因1事質疑陷騙局「伏味濃」 網民：有懷疑就去核實
政府信真偽引熱議？港人收統計處信件因1事質疑陷騙局「伏味濃」 網民：有懷疑就去核實

最近有港人於Threads發文，指收到一份印有「政府統計處」及「綜合住戶統計調查」字樣的信件，卻因紙質異常而懷疑遭遇騙局，事主將其與朋友收到的政府公函進行比對，認為該信件的紙質有所不同，形容「從未見過呢啲紙質嘅政府部門信，對比朋友收到的，有明顯不同。」更直呼：「伏味濃！香港的騙局真係層出不窮。」

網民：有懷疑就去核實

對於事主的懷疑，網民意見兩極。部分網民認為事主過於敏感，指出信件上的細節符合政府運作邏輯，留言笑指：「有政府統計處㗎喎，師兄Factcheck 吓先喎」；更有網民詳盡解釋：「但凡年份1字尾係全面普查，6字尾係小查，我之前都收過，應該是正常！」、「綜合住戶統計唔係人口普查，但都係屬於統計處的恆常統計項目。」

亦有網民針對紙質問題提出解釋，指「有一排政府換咗紙，好薄，而家好似又換返」，並質疑詐騙集團難以偽造郵局郵戳，「貼郵票就話一眼假啫，郵局印都有假？」、「騙徒唔會拎去郵局打郵費已付」、「人哋郵局寄得俾你就真架啦」不過，也有另一派聲音支持事主的警覺性，認為「有懷疑係好事，好過真係畀人呃錢。」並建議：「你可以打電話向統計處核實內容」、「有咩懷疑咪打1823問囉。」

《星島頭條》記者曾就此事向政府統計處查詢，惟截至發稿前，相關部門尚未作出正式回覆。

來源：Threads

文：M

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