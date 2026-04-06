消委會冷氣機推介2026｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照

消委會冷氣機｜窗口式冷氣機推介｜窗口機推薦｜炎炎夏日，冷氣機是許多家庭不可或缺的電器，要涼快又要節省電費，選擇一部合適的冷氣機便相當重要。消費者委員會（消委會）近年對市面上多款窗口式冷氣機進行了測試，評測其製冷效果、操作時的寧靜程度以及慳電能力等等。在眾多測試型號中，有12款冷氣機表現出色，獲得4.5分的高分評價。這些品牌包括樂聲牌、樂信牌、豐澤、開利和東芝等，均是市場上常見的選擇。

這份推薦名單涵蓋了不同匹數的冷氣機（匹半、1匹及3/4匹），無論您的居住空間大小如何，都可以從中找到合適的參考，為炎夏做好準備。

消委會冷氣機評測｜12款4.5星高分推介 慳電製冷出色又寧靜

消委會在過去幾年（2020、2023及2024年）進行了三次詳細的窗口式冷氣機測試，涵蓋了市面上常見的冷氣機款式，包括「3/4匹」、「1匹」和「1匹半」，共42款型號。經過嚴格評審，其中有12款冷氣機表現特別出色，獲得了4.5分的高分（滿分為5分），不過當中有部分型號已經停產。

在眾多牌子中，「樂聲牌 Panasonic」、「樂信牌 Rasonic」和「威士汀」這三個牌子的冷氣機在慳電方面表現尤其突出。消委會報告中多次提到一個名為「製冷季節性表現系數（CSPF）」的數值，這個數值越高，就代表冷氣機越慳電，能省下更多電費。

除了慳電，這幾款獲高評分的冷氣機在製冷效果和寧靜程度上也獲得了很好的評價，能確保在炎炎夏日中，享受到一個既涼快又安靜的舒適環境。

消委會推介12大高評分窗口式冷氣機：

消委會冷氣機評測｜4.5高分推介名單：

冷氣匹數 品牌 型號 類型 1匹 樂聲牌 Panasonic CW-HU90AA 變頻式 1匹 樂信牌 Rasonic RC-HU90A 變頻式 1匹半 珍寶 General AMWB12NIC 變頻式 1匹半 格力 GREE GWF12DB 變頻式 3/4匹 樂聲牌 Panasonic CW-N719JA 定頻式 3/4匹 樂信牌 Rasonic RC-N719J 定頻式 3/4匹 約克 York YC-7GB 定頻式 3/4匹 東芝 Toshiba RAC-H07F 定頻式 3/4匹 豐澤 Fortress FWAC08M18 定頻式 3/4匹 珍寶 General AKWA7FNR 定頻式 3/4匹 開利 Carrier CHK07LNE 定頻式 3/4匹 威士汀 White-Westinghouse WWN07CMA-D3 定頻式

選購冷氣六大要點 心水型號點樣揀？

百貨應百客，面對市面上五花八門的冷氣機，消委會提供了一些實用建議，幫助大家選購一部既省電、又舒適的冷氣機：

慳電至上：首選「一級能源標籤」

選購冷氣機時，最重要的考慮因素之一就是慳電程度。大家可以留意機身是否貼有「一級能源標籤」。這個標籤由機電工程署發出，第一級代表最慳電，能源效益最高；第五級則最耗電。選擇一級標籤的產品，長遠來說能為您節省不少電費。 製冷能力：配合家居空間大小

「製冷量」指的是冷氣機的製冷能力。空間較大的客飯廳，自然需要製冷量較高的型號；而面積較小的睡房，則可選擇製冷量較低的型號。選購前最好先量度一下房間的面積，再請店員推薦合適的款式，避免「大機裝細房」造成浪費，或「細機裝大房」不夠涼快。 環保雪種：愛護地球環境

雪種是冷氣機製冷的關鍵。近年來，新款的冷氣機已逐漸採用更環保的雪種，以減少對地球臭氧層的損害，例如雪種 R32 就較 R410A 環保。在選購時，不妨向店員查詢冷氣機所使用的雪種型號，為保護環境出一分力。 送風效果：確保全屋涼快

一部好的冷氣機，除了要夠凍，還要能將冷氣均勻地送到家中每個角落。送風量越大的冷氣機，空氣循環越快，亦能更快達至涼快效果。 抽濕功能：應對潮濕天氣

香港天氣潮濕，尤其在春夏季，抽濕功能就顯得非常重要。不少冷氣機都兼備抽濕功能，能有效降低室內濕度，讓您感覺更乾爽舒適。 寧靜運作：享受安靜環境

如果您對聲音比較敏感，或者打算在睡房安裝冷氣，便要特別留意冷氣機運作時的音量。產品目錄上通常會標明相關數據，大家可以比較不同型號的寧靜程度，選擇最適合自己的一款。

揀選冷氣機必學小知識：變頻式/定頻式有甚麼分別？

您可能聽過「變頻」和「定頻」這兩個詞，它們到底有什麼分別？

變頻式冷氣機與定頻式冷氣機大不同。

變頻式冷氣機 ：像一個懂得自動調節的師傅。透過改變壓縮機的運轉頻率來運作，當房間達到您設定的溫度後，它會自動減慢運轉速度，用較低的電力去保持溫度，這樣既能避免室溫時冷時熱，也比較省電。

定頻式冷氣機：運作方式比較傳統。壓縮機只能以固定的最高轉速運行，當溫度適合時，它會完全停下來；當感覺到熱了，又會重新以最高速運轉。這樣一開一停，不但會令溫度有所波動，耗電量也相對較高。

冷氣機匹數如何選？ 家居面積與匹數對照

冷氣機「匹數」是什麼？

我們常聽到的冷氣機「匹數」，是衡量其製冷能力和耗電量的單位。簡單來說，匹數越大，冷氣機的製冷能力就越強，能讓較大的空間迅速變涼。不過，強勁製冷的背後，也意味著需要消耗更多電力。

選擇冷氣機的匹數，與您家中房間的面積（呎數）有著密不可分的關係。如果房間面積大，卻選用了匹數過低的冷氣機，冷氣機就需要不停地長時間運作，才能達到您設定的涼快溫度，這樣反而會導致耗電量大增，得不償失。

家居面積（呎數）與冷氣機匹數參考

市面上大部分冷氣機品牌，都會提供安裝建議，讓消費者參考。雖然不同牌子的建議可能有些微差異，但大體上的配對原則相當接近。您可以根據以下列表，為您的家居空間尋找最合適的匹數：

冷氣機匹數 建議使用的空間面積 3/4 匹 約 50 - 70 呎 1 匹 約 80 - 100 呎 1.5 匹 約 110 - 150 呎 2 匹 約 160 - 200 呎 2.5 匹 約 210 - 250 呎 3 匹 約 260 - 300 呎



生活實例：陳伯伯的客廳

打個比喻，假設陳伯伯的客廳大約有180呎。根據我們上面的參考列表，這個面積的空間，最適合使用2匹的冷氣機。

錯誤的選擇：

如果陳伯伯為了節省買機的錢，選擇了一部較便宜的1匹冷氣機。當他開冷氣時，會發生什麼事呢？

這部1匹的冷氣機因為「力不從心」，需要不斷地用最大風力、最強的製冷模式去運作，就像一個體力不足的人要不停地跑，才能勉強跟上隊伍。

即使開了很久，室內溫度可能還是降不下來，感覺總是不夠涼快。

結果，到了月尾收到電費單時，他可能會驚訝地發現電費比預期高出很多，因為那部1匹冷氣機差不多是「全日無休」地在耗電。

正確的選擇：

如果陳伯伯聽從建議，為他180呎的客廳安裝了一部2匹的冷氣機。

開機後，冷氣機能夠在短時間內就將客廳的溫度降到舒適的水平。

當達到設定的溫度後，冷氣機的壓縮機便會減慢轉速或暫停運作，進入「慳電模式」，只在需要時才再次啟動製冷。

這樣一來，陳伯伯既能享受到舒適涼快的環境，亦能避免不必要的電力浪費，電費自然會更加「划算」。

總結來說，為大空間配備一部匹數足夠的冷氣機，長遠來看，無論在舒適度還是電費開支上，都是更精明的決定。

冷氣機保養大法 慳電及安全使用守則

適當使用及保養，才能將冷氣機的效果發揮得更好。消委會曾多次分享使用冷氣機的貼士，以下整合了省電、安全、清潔及日常保養的實用貼士，讓大家過一個清涼又安心的夏天。

冷氣機３大省電方法

想電費單金額少一點，可以試試以下幾個方法，簡單又有效：

善用風扇： 電風扇的用電量比冷氣機少得多。開冷氣的同時，不妨也開動風扇，讓冷空氣在室內流通得更好，吹到人身上會感覺更涼快。這樣一來，冷氣機的溫度就可以調高一些，達到省電的效果。

隔絕熱源： 拉上窗簾，避免陽光直接曬進屋內，能有效保持室內涼快。同時，盡量關緊門窗，防止冷氣流失。如果用的是窗口式冷氣機，記得關上通風口（air vent），減少室外熱氣進入。

善用時間掣： 如果冷氣機有時間掣功能，可以預先設定關機時間，例如在睡著後一兩個小時關機，避免冷氣開通宵，既省電又可避免著涼。離家前，也千萬要記得關掉冷氣。

冷氣機「長壽」秘訣 洗隔塵網/深層清潔

自行定期簡單清潔冷氣機，能讓冷氣機更「長壽」；不過有些較複雜的保養和維修，就需要交由專業人士處理：

勤洗隔塵網： 在夏天期間，建議大約每兩個星期，就將冷氣機的隔塵網、 進氣口和出風口清洗一次。這能防止塵埃阻塞氣流，讓冷氣吹得更順暢，效能更好。

定期檢查： 除了自己清洗隔塵網，也應該定期安排有經驗的技師為冷氣機進行詳細檢查和保養。

深層清潔： 每年夏天來臨前，可以考慮請專業的冷氣清潔公司為冷氣機進行一次「大掃除」。深層清潔需要拆卸零件，自己處理會有困難和危險。

關於「雪種」： 冷氣機的製冷劑（俗稱「雪種」）是密封在喉管內的，正常情況下並不需要添加或更換。除非喉管破裂導致滲漏，否則毋須擔心。這類檢查和維修涉及專業技術，必須由技師處理。

冷氣機５大安全使用守則

使用電器，安全最重要，以下幾點要時刻謹記：

獨立插座： 冷氣機的耗電量較大，應該使用獨立的插座，不要與其他電器共用，以策安全。

專業安裝： 如果冷氣機需要接駁固定電線，必須聘請註冊電業承辦商進行，確保電力安全。

留意異常情況： 若在使用期間，發現冷氣機有不尋常的噪音、過大震動或者發出異味，應立即停止使用，並盡快安排師傅上門檢查維修。

避免即時重開： 關掉冷氣機後，最好等待數分鐘再重新開啟，以保護機件。

選購信譽良好品牌： 購買冷氣機時，應到信譽良好的店舖選購有牌子的產品，質量和安全較有保障。

*以上資料參考自消委會報告，產品的售價、成分及效能現時或有所更新，僅供參考。

資料來源：2020年第523期、2023年第558期、2024年第571期《選擇月刊》