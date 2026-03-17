內地客遊港4天問「最沒必要花銷」 港式早茶/網紅店打卡怕中伏？ 網民力推1必去景點：值得去又不花錢

根據旅發局最新公布數字，2026年2月，內地訪港旅客佔旅客總數53%，達420多萬人次，跟去年同期上升逾20%。儘管內地訪港旅客人數上升，惟不少內地客來港消費都持謹慎態度。近日，有內地網民表示計劃來港旅遊4日3夜，而且對港式早茶甚有興趣，惟對於港式早茶是「必要花銷」感到疑惑。不少網民反而推薦1必去景點，更形容是「值得去又不花錢」！

內地網民將遊港4日 糾結港式早茶/網紅店打卡「有必要花銷」？

一位來自江西的網民於小紅書發文，指有計劃來香港旅遊4日3夜，一般旅遊熱點如：維多利亞港、尖沙咀及中環等「都在攻略裡打算去打卡」，文中亦有上載自己的遊港日程。樓主表示首天會到「金魚街」、花園街及油麻地警署；翌日會造訪香港故宮文化博物館、西九文化區，再到深水埗的公和豆品廠；第3天則先到南丫島，再到嘉咸街賞壁畫及到盧吉道；第4天則前往維多利亞港及星光大道。

樓主表示，其實對於感興趣的港式早茶感到疑惑，「有點糾結，怕錢花了沒玩好」，因而向網民詢問：「紅店打卡、高價港式早茶這些有必要花銷嗎？或者有更好的推薦嗎？」

網民力推必去香港藝術館

不少內地網民都積極向樓主提供「遊港攻略」，有人認為港式早茶及到網紅店打卡都沒有必要，「早茶不如廣州深圳，其實粵菜也是，如果真想吃也可以回深圳住兩天再返程」、「別吃網紅推薦的什麼小紅書熱門的一吃一個雷」。另外，亦有網民笑指最沒必要花銷為打小人，「我在一個橋底下打了回來小人還升職了。」然而，有不少網民都推薦「值得去卻不花錢的地方」——香港藝術館，「政府把最好的地塊給了藝術館，藝術館雖小也還是有幾件好東西的。」、「勁推薦！！！我看了一天！」、「一樓文創也很有特色，價格合適」、「贊同！！！今天下午剛去，非常值得一逛！」

文：TF

資料及圖片來源：小紅書



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