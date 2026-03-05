舊校改建簡約公屋獲港人大讚 樓底高空氣好「住到死都制」 網民列3點望改善

港府早於2022年推出「簡約公屋」，以低層組裝合成樓宇及利用空置校舍快速建成，致力於5年內增加公營房屋供應量。近年，有部份簡約公屋相繼入伙，有港人發文大讚由舊校改建的簡約公屋，認為樓底夠高，而且空氣好及交通方便，直言「住到死都制」，惟亦有網民列出3點可改善的地方，詳情即看下文！

港人力讚舊校改建簡約公屋 樓底高/空氣好/交通方便

有港人早前於社交平台發文，指由舊校改建而成的簡約公屋「好似幾好喎」，除了認為「樓下（有）運動場」外，又讚樓底高、空氣好，「租金800至3000」，而且前身為學校，變相交通相對方便，直言「住到死都制」！樓主分享的圖片為位於上水彩園道的簡約公屋，起居空間以以白色為主，配上簡潔木色傢俱及地板，滲出淡淡「無印風」。

不少網民紛紛留言大讚舊校改建簡約公屋，「正到爆」、「肯定好過劏房」，有正居住在簡約公屋的居民表示，「唔使花錢裝修，除左無得釘牆之外，真係無野（嘢）挑剔舊校」。

與此同時，有網民亦列出3點可以改善的地方，因由舊校改建的簡約公屋，只有部份設有升降機，意味有機會需要「行樓梯到六樓」；另外，有人認為由學校改裝「面積大無滲水問題」，惟抽氣系統方面，「原裝跟樓配6吋圓抽，廚房位置離窗口位遠」；亦有人形容室內裝修格局「好似醫院」。

13個簡約公屋項目 其中5項為舊校改建

簡約公屋為港府近年致力發展的大型項目，在13個簡約公屋項目中，有5個由舊校改建，分別為彩石里簡約公屋、順安道簡約公屋、順利邨道簡約公屋、竹園道簡約公屋、彩園路簡約公屋，目標是興建約30,000個單位，主要提供予輪候傳統公屋三年或以上的申請者，以家庭申請者優先。

在13個簡約公屋項目，其中8個項目仍在興建階段，而位於元朗的攸壆路簡約公屋、觀塘的彩興路簡約公屋及彩石里簡約公屋已經入伙。其中，彩石里簡約公屋項目由聖若瑟英文中學舊校舍改建而成。第3期簡約公屋為柴灣常安街、啟德世運道第2期、屯門欣寶路及屯門青發街，預計將於2026年第2季入伙，每月租金為約$1,340至約$3,020。

文：TF

資料及圖片來源：facebook



