香港視角領銜 聯合出版年度10大好書出爐

從歷史檔案到科幻宇宙，從中國馬球故事到動物醫館的奇妙世界——聯合出版集團自2018年起，連續第八年評選年度好書和年度知識付費產品！從近千種新書中精選出十一部好書及一種年度知識付費產品，以多元視角講述中國故事、香港故事，兼顧創新與傳承，聯合出版集團副總裁李家駒博士說：「努力推廣閱讀，出版好書，是我們會堅持下去的工作。」

聯合出版集團出版種類多元，今次獲選好書中，聚焦香港歷史和社會觀察的優質作品格外引人注目。《香港歷史與社會（上、下冊）》集結了北京大學與香港樹仁大學合作辦學三十年的研究成果，作者隊伍有資深的專業人士及閱歷豐富的企業家，我手寫我史，賦予這部著作實踐性與生命力。《香港的村落與墟鎮：聚落與歷史》作者夏思義（Patrick H. Hase），居港超過五十年，長期深耕香港歷史，此書以英文書寫，現翻譯成中文版，「為城市發展研究，補充鄉村和墟鎮的變遷。」

聯合出版年度10大好書出爐 香港視角領銜

聯合出版集團2025年度好書，李家駒博士為我們推薦出版佳作。

聯合出版集團2025年度好書。

去年是抗戰勝利八十周年，《鷹眼之下：戰時航空照片中的香港（1941-1945）》適時出版，歷史學家鄺智文博士，選出二戰時美軍在香港拍攝的航拍照片，「提供一個新角度，反映當時香港社會不同面貌，是香港歷史變遷的重要資料，也是對抗戰歷史的補充。」另一本跟抗戰史有關的《港九大隊志（增訂版）》，劉智鵬教授、劉蜀永教授通過歷史檔案和田野考察，把港九大隊的歷史重構，可說是香港第一本軍事志，「不僅重整歷史上的重要時刻，也是對英勇抗敵軍人與人民的尊重。」

以英文出版的《POLO IN CHINA》（中國馬球），作者王婧嬋經過研究和收集，以大畫冊的形式呈現，刊出五百多張照片，不少為首次公開，把中國馬球歷史鋪排出來，「馬球早於漢唐時期已經出現，有千年歷史。西方也有馬球，相信外國讀者對中國馬球發展的歷史和演變也有興趣，以英文出版，對外說好中國文化故事。」也有文學研究的重要著作獲選，許子東教授長期從事現當代文學研究，魯迅、張愛玲都是其研究專長，《許子東文集》匯集其近半世紀的學術研究成果，將文本、作家與時代編織成一部動態的文學史。

圖文並茂 愛不釋卷

G.E.M.鄧紫棋科幻小說《啓示路》，繁體版至今售出逾八萬冊。

銀都以至前身的長城、鳳凰、新聯，七十五年來拍出大量經典電影。

在獲選好書中，有兩個熟悉的名字：G.E.M.鄧紫棋和陳沖。《啓示路》並非G.E.M.的演藝生涯奮鬥故事，而是她的科幻創作，繁體版至今售出逾八萬冊，「故事布局縝密精緻，關於怎樣尋找心靈裏的愛、如何從意識中尋求真實的存在，相信與她在演藝生涯裏經歷的感覺相同。」陳沖自傳《貓魚》，以細膩的筆觸描繪了她開始演藝工作，隻身闖進美國，從演員到導演的奮鬥過程，「既是陳沖的故事，也是華人在美國生活奮鬥的縮影。」

《香江光影‧不朽傳奇——從「長鳳新」到銀都75年電影海報選》將銀都的發展歷史再一次作全面梳理，「通過《少林寺》、《一代宗師》、《九龍城寨之圍城》等影視經典的劇照、海報等，讓讀者重溫電影背後的故事，為電影發展留下珍貴記錄。」

青少年書籍是聯合電子出版集團其中一個關注重點，這次選出李開云的《「竹」夢香港：大熊貓與香港的故事》和林嬋嬋的《動物醫館：尋找傳統……從中醫藥講起》，均以圖文並茂、生動活潑的方式，吸引年輕讀者，「希望乘着『熊貓熱』，讓小朋友知道更多關於熊貓的有趣知識。」《動物醫館：尋找傳統……從中醫藥講起》獲第三屆「想創你未來－初創作家出版資助計劃」繪本組獎項，以生動有趣的繪畫技法，系統記錄了香港傳統中醫館的器物與空間美學，政府一直對中醫藥發展有很大關注，值得普及，「看了這本書，香港會不會多了很多有志成為中醫師的人？」

年度知識付費產品由聯合電子出版有限公司的「中華文化有意思」AI系列產品獲選，以中華文化主題，結合AR、VR技術，產生沉浸式體驗效果，讓學生產生深刻認知和認同，「閱讀本身有其價值，人工智能或科技的介入，能豐富體驗、提升興趣，令閱讀變得更立體，跟傳統閱讀相輔相成。」

聯合出版集團2025年度好書名單

聯合出版集團2025年度好書特別獎：《啓示路》（作者：G.E.M.鄧紫棋；出版：中和出版）

聯合出版集團2025年度好書：

《香港歷史與社會（上、下冊）》（主編：歐陽哲生、牛大勇、王元周、劉一皋；出版：香港三聯書店） 《鷹眼之下：戰時航空照片中的香港（1941-1945）》（作者：鄺智文；出版：香港三聯書店） 《POLO IN CHINA》（中國馬球）（作者：王婧嬋Jackie Wang；出版：香港三聯書店） 《「竹」夢香港：大熊貓與香港的故事》（作者：李開云；出版：香港中華書局） 《香港的村落與墟鎮：聚落與歷史》（作者：夏思義Patrick H. Hase；出版：香港中華書局） 《動物醫館：尋找傳統……從中醫藥講起》（作者：林嬋嬋；出版：香港中華書局） 《許子東文集》（作者：許子東；出版：香港商務印書館） 《港九大隊志（增訂版）》（主編：劉智鵬、劉蜀永；出版：香港商務印書館） 《貓魚》（作者：陳沖；出版：中和出版） 《香江光影 · 不朽傳奇——從「長鳳新」到銀都75年電影海報選》（作者：銀都機構；出版：中和出版）

聯合出版集團2025年度知識付費產品：「中華文化有意思」AI系列產品（出版：聯合電子）

聯合出版集團2025年度好書及年度知識付費產品：詳情按此

文：岑穎澤 圖：何家豪