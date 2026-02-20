AEON $12店半價清貨！再傳結業疑遭另一品牌頂替 網民：良性競爭係好事

深受港人喜愛的日系百貨AEON，旗下的LIVING PLAZA（俗稱$12店）向來是市民尋寶的熱點。繼去年多間分店結業後，近日再有分店傳出結業疑雲，引發網民熱烈討論。主角是AEON坑口分店，該店突然宣布推出全場貨品半價的震撼優惠，吸引大批顧客蜂擁而至，店內人頭湧湧，不少貨架已出現清空跡象。

AEON坑口$12店全場半價優惠 特價專區低至$3

近日，密切關注AEON動向的Facebook專頁「Aeon Channel」發布消息，指 LIVING PLAZA 坑口分店正進行「所有貨品半價」的限定優惠，優惠期由即日起至3月8日。從現場照片可見，店舖內外均貼滿了「半價」標語的宣傳海報，氣氛熱烈。與此同時，網上亦流傳該舖位將由競爭對手「日本城」接手，原因是同一商場的日本城分店租約期滿，故極有可能遷至現時AEON的舖位。此消息令結業傳聞更添幾分真實性，從相片可見店內已堆滿紙箱，似乎正在「準備執嘢離場」，加速了顧客掃貨的決心。店內貨品種類繁多，從女士喜愛的指甲油、化妝品，到家居必備的電池、清潔用品，再到適合親子同樂的積木玩具和搞怪的「慘叫雞」，全部均以半價發售，更特設$3清貨專區，非常划算。

網民把握掃貨機會 「得益嘅係市民」

除了最吸引的全場半價優惠，該店早前亦有一系列推廣活動。雖然部分優惠期可能較短，但同樣值得留意。當中包括指定價位的朱古力僅售$10起，讓甜品愛好者能以低價入手；新春期間大受歡迎的指定中式利是封亦僅售$4；而2026年的月曆簿及掛曆更以$6的「激安價」清貨。雖然這些推廣或已屆尾聲，但疊加全場半價的終極優惠，無疑為消費者提供了最後的掃貨機會。

網民對$12店優惠反應熱烈，有留言表示「其實本身AEON Living Plaza個舖位係日本城嚟」，指出舖位今昔的有趣聯繫。亦有網民正面看待事件，認為「良性競爭係好事，得益嘅係市民～可以低價買到想要嘅物品！」，期待市場競爭能為消費者帶來更多實惠。

LIVING PLAZA by AEON 坑口店優惠

地址： 將軍澳培成路8號南豐廣場地下A-7至 A-11號舖

優惠詳情： 全場半價： 所有貨品以標價的半價發售，優惠期至2026年3月8日 指定朱古力： $10起（優惠期至2月22日） 指定中式利是封： $4（優惠期至2月28日） 2026月曆簿及掛曆： 一律$6（優惠期至2月28日）



條款及細則：

半價優惠不能與其他優惠同時使用。

優惠不適用於儲值卡增值。

如有任何爭議，AEON(香港)百貨有限公司保留最終決定權。



圖片來源：AEON Stores 關注組