AEON$12店逆市擴張？疑進駐元朗屋邨開新店 網民疑惑：邊有人專登去......

生活百科
更新時間：15:22 2026-02-04 HKT
發佈時間：15:22 2026-02-04 HKT

AEON旗下的$12店向來是不少港人尋寶的好去處。近日，有網民在社交平台「AEON Stores 關注組」中爆料，指AEON疑似即將在元朗朗屏邨開設新分店，引發網民熱議！

AEON DAISO / Living PLAZA 疑進駐元朗朗屏邨？

一向密切關注AEON消息的專頁「Aeon Channel」，於求職平台上發現一則「DAISO / Living PLAZA」招聘「兼職收銀售貨員 - 元朗區」的廣告。廣告內容列明時薪為$55至$57，每星期工作4至5日。雖然廣告上的工作地點僅標示為「元朗」，但附上的地圖則明確指向朗屏站附近。與此同時，朗屏商場一個前身為「美國冒險樂園」的舖位，現正圍板進行裝修工程。綜合兩項消息，不少網民估計，該舖位極有可能由AEON承租，用作開設新的$12店。翻查資料，AEON DAISO及Living PLAZA $12店目前在元朗區僅有康樂路一間分店。

《星島頭條》已就此向AEON查詢，截稿前未獲回覆。

網民反應不一 「邊有人專登去朗屏邨」

對於AEON疑似進駐朗屏邨，網民反應不一。有網民對新店選址表示懷疑，留言指「邊有人專登去朗屏邨？」、「地點欠佳，元朗人不會特登入朗屏商場……」。不過，亦有居住在附近的網民表示歡迎，認為新店能方便朗屏邨居民及附近村屋的住戶，稱「朗屏邨邨民同附近好多村屋居民」，並有網民表示「感恩Aeon仍然能盡力在香港做」。

除了對選址的討論，亦有網民藉機表達在其他地區開店的訴求，例如「進駐東涌，做福人群」、「唔明點解馬鞍山，完全無嘅 ？」另外，也有網民認為，除非是大型超市，否則單純的$12店吸引力不大，直言「又唔係超市，唔吸引」。

 

圖片及資料來源：AEON Stores 關注組

 

 

