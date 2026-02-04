迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！

農曆新年將至，又是換新鈔準備封利是！金管局及3間發鈔銀行（滙豐、渣打及中銀）由即日起提供新鈔及「迎新鈔」（雖舊仍簇新的鈔票，適合封利是之用）供市民兌換。如果錯過網上預約換領時段，除了親自前往分行，滙豐銀行及恒生銀行的理財易中心、流動銀行及櫃員機設有「迎新鈔」提款機，今年更首設港鐵站自助櫃員機提取「迎新鈔」服務，市民直接前往撳錢換新鈔更方便！

滙豐銀行迎新鈔櫃員機位置+營業時間

滙豐銀行及恒生銀行設「迎新鈔」提款機，方便市民直接前往提取「迎新鈔」

由即日起至2月9日，滙豐銀行分別於旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心，以及3部流動銀行指定自動櫃員機，提供面值港幣20元或50元「迎新鈔」供客戶提取，每次最多只能提取40張鈔票。其中，流動銀行自動櫃員機僅提供港幣20元的「迎新鈔」。

與此同時，以往僅支援開戶等非現金交易的流動銀行，上述期間會首次提供港幣3,000元新鈔套裝，包括100張港幣20元新鈔及20張港幣50元新鈔，限滙豐戶口持有人從戶口提取。服務時間為2026年2月3日至9日早上9時至下午1時，先到先得（期間流動銀行不辦理其他現金交易）。

滙豐銀行「迎新鈔」自動櫃員機服務點：

旺角理財易中心

地址：旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈低層地下

營業時間：上午6時至凌晨12時

觀塘理財易中心

地址：觀塘開源道71號皇子大廈地下

營業時間：24小時

屯門市廣場理財易中心

地址：屯門市廣場第二期高層地下1號舖

營業時間：24小時

滙豐銀行流動銀行

服務地點： 2月4日（星期三） 黃大仙美東邨（近美仁樓） 沙田欣安邨（近欣悅樓） 香港仔石排灣邨（近中央廣場） 2月5日（星期五） 黃大仙美東邨（近藍泰樓） 新田圍邨（近欣圍樓） 柴灣興華二邨（近安興樓） 2月6日（星期五） 觀塘鯉魚門邨（近鯉興樓） 上水清河邨（近清譽樓） 深水埗海麗邨（近海健樓） 2月7日（星期六） 黃大仙東匯邨（近匯仁樓） 荃灣象山邨（近秀山樓） 葵涌麗瑤邨（近富瑤樓） 2月9日（星期一） 黃大仙沙田坳邨（近順田樓） 元朗攸壆路南區簡約公屋 深水埗榮晶邨（近榮俊樓）

營業時間：星期一至五上午9時至下午5時；星期六上午9時至下午1時

恒生銀行首設港鐵站ATM撳迎新鈔！旺角/中環/灣仔/尖沙咀

恒生銀行今年亦首設港鐵站自助櫃員機提取「迎新鈔」服務，由即日起至2月9日，港鐵旺角站、中環站、灣仔站及尖沙咀站自助櫃員機提供面值港幣20元或50元「迎新鈔」，每次交易最多可提取40張鈔票。

恒生銀行港鐵站自助櫃員機「迎新鈔」服務點：

港鐵旺角站（近D出口）

港鐵中環站（近B出口）

港鐵灣仔站（站內大堂）

港鐵尖沙咀站（近D出口）

來源：匯豐銀行、恒生銀行

文：LW