BLACKPINK演唱會Rosé試食雞蛋仔掀話題！啟德小食店1舉動被批騎劫 網民質疑：誤導他人

韓國人氣組合BLACKPINK日前在啟德體育園完成一連三場世界巡迴演唱會香港站，吸引大批來自世界各地的粉絲入場支持。其中，BLACKPINK成員Rosé延續她於世界各地後台試食地道美食的傳統，首日試食「香港代表」雞蛋仔，不少網民紛紛猜測其出自哪一間小食店，希望購買「同款」雞蛋仔。最近，有港人發現位於場館附近的一間小食店藉著這股熱潮做出一舉動，吸引不少人排隊購買雞蛋仔，被不少網民批評並認為帶有誤導之意。

BLACKPINK演唱會Rosé試食雞蛋仔掀話題！啟德小食店1舉動被批騎劫

BLACKPINK早前來港開演唱會，成員Rosé延續她於各地後台試食地道美食的傳統，先後試食雞蛋仔、港式奶茶及咖哩魚蛋。其中，首日試食雞蛋仔時，更表現的美味的表情，並用力舉起手指公比讚，隨即引來粉絲們討論雞蛋仔為哪一間小食店出品，甚至紛紛推介本地值得一試的雞蛋仔。

隨後，啟德一間有出售雞蛋仔的小食店，疑似把握Rosé帶起的雞蛋仔熱潮，於店內及門面貼出Rosé試食雞蛋仔的照片，於往後兩天的BLACKPINK演唱會成功吸引不少粉絲打卡及一嚐雞蛋仔。最近，有網民亦前往該店購買雞蛋仔，並向店方查詢「問間嘢係咪Rose買你呢間，對方話佢嗰晚唔喺度，唔知Rose食咩味」，網民認為對方答非所問且迴避問題，加上其包裝與Rosé演唱會當日手持的有分別，「包裝完全兩回事，成間舖都貼Rose食雞蛋仔嘅相」。

網民質疑：咁有誤導人嘅意思喎

對於該小食店的舉動，不少網民認為有誤導成份，質疑是「騎劫」Rosé吃雞蛋仔的熱潮來宣傳自家店舖，「咁貼法有誤導人嘅意思喎，借人過橋就好唔要得」、「間舖貼晒Rose個樣喺度，就唔係咁好啦」、「如果真係係佢嗰間，你係老細都一定話佢幫襯咗你啦，點會好似佢依家咁避重就輕淨係講rose食雞蛋仔，明顯想誤導人」。有網民表示如果該店確是Rosé試食出品並以此宣傳並無不可，「但係唔係食佢嗰間拎嚟做宣傳認真XX」、「呢間嘢嗰日第一時間跳出嚟周圍comment，但又避重就輕咁講，似借啲意抽水」。

有網友感謝Rosé尊重及欣賞香港飲食文化，「至於，如果借勢用佢頭像嚟誘使人購買就……」；有網民表示既然該店能以此作宣傳，「全港賣雞蛋仔嘅舖都可以咁post啦」。有眼利網友留意到此店舖於部份網民分享Rosé食雞蛋仔的帖文中留言，「多謝支持啟德雞蛋仔，好似係買咗佢啲雞蛋仔咁，但明明呢間啲雞蛋仔係攤平，Rosé係嗰個係拱型，根本兩樣嘢」。

有網民則認為未能單以包裝來判斷是否相同食店出品，「有時啲artist工作人員會要求換走show到舖頭名嘅包裝」；也有網友表示相信雞蛋仔多由工作人員購買，相信店方也未必知道其出品被帶到舞台，「其實真嗰間都唔會知，因為一定係工作人員買，所以如果有人行出嚟自認嘅話都係呃人」。對於有一眾網民批評此宣傳手法或具有誤導性，《星島頭條》記者就此事件向店方查詢，惟截稿前尚未獲得回覆。

文:RY

資料及圖片來源:Threads、instagram