47歲年薪百萬港男徵婚引議！自稱唔執著唔計較 理想對象需符合4大條件 1想法遭網民批不切實際

單身男女除了利用線上交友配對軟件結識另一半，近年有「媒人」亦透過社交平台協助單身人士尋找理想對象。最近有網上「媒人」透過社交平台分享一個47歲、從事IT行業的港男的徵婚投稿。該名港男稱年薪過百萬，為人不看重物質及不執著，「好多時都冇乜所謂，但會成日講道理」，自比「黎明式一往情深」，更列出理想結婚對象需符合4大條件。港男的要求及自我介紹引起網民熱議，認為他常強調「不執著」，「其實就係好執著」。

47歲港男徵婚引議！自稱年薪百萬不重物質 理想對象需符合4大條件

現今世代要交友或結識另一半不只靠長輩或朋友介紹，坊間有不同交友配對軟件或婚配公司，根據不同交友條件作出配對。最近有交友平台在社交網站分享一個47歲、從事IT行業的港男的徵婚投稿，該名港男稱年薪過百萬，興趣是玩匹克球，過去曾拍拖超過5次，惜因性格不合而分開。事主形容自己的性格比較害羞，為人簡單直接、有同理心，且沒有太多機心亦不會計較，「好多時都冇乜所謂，但會成日講道理，理性，所以好多嘢都唔會太執著」。

事主表示不看重物質，「比起牛扒，我更鍾意食乾炒牛河」，他更以電影《甜蜜蜜》由黎明飾演的「黎小軍」角色自比，形容自己「鎖定目標後就會一往情深」。提到自己徵婚對象條件，事主表示希望對象為40歲以下，「理想對象係想要小朋友、心地善良、未結過婚嘅女士」。

網民批：唔太執著但好多要求

港男的徵婚要求及自我介紹引起熱議，有網民指出港男提出的是「唔對等嘅要求」，表示大眾或可能接受47歲的事主要求年紀相若、曾結婚或有小朋友的女士，「但佢要求搵自己細好多嘅對象、冇婚姻史，大家感覺個關係唔係好對等」。再者，網民認為高齡產婦生子需要更多資源作調養及照顧，質疑事主不重物質是否能支援太太與照顧小朋友成長，「其實你話自己唔物質，但生仔好多時就要講錢喎」，認為想法不切實際。

有網民甚至提出高齡得子，將來或會為剛出社會工作的孩子帶來負擔，「仲要47歲，即係個仔大學畢業，佢啱啱好退休，個仔就幫佢養老」、「小朋友20歲嗰陣你已經70，呢個情況有冇除強積金以外嘅退休金」、「個仔中學佢都2蚊搭車」。不少網友認為事主口說「不執著」及「冇乜所謂」，與其經常講道理有所衡突，「呢啲似係自以為自己唔計較，實際上乜都要拗贏，講經講到人怕」、「係咁強調唔太執著其實就係好執著」、「呢位唔太執著兄有好多要求」。不過，有網民認為47歲仍可以結婚生子，「人哋大把留俾細路點解唔生得？」

文:RY

資料及圖片來源:datedategirl@Threads

