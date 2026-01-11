中環驚現「足療街」！阿婆排長龍等批腳皮 嚇塞港男 網民：見過除咗上衣按摩添

香港地少人多，但公共空間的用途可謂無奇不有！近日，有位男網民於中環一條樓梯上，竟目睹了一場令他大為震驚的「樓梯足療」服務，讓他不禁直呼「搞唔掂」，這經歷更隨即在網上引發熱烈討論。

港男驚見「中環足療街」！「揸feet人」幫阿婆逐隻腳批腳皮

日前有名網民在社交平台Threads上分享個人經歷，指自己「好耐無過海」，途經中環港鐵站A出口前往國際金融中心ifc必經的一條樓梯時，竟發現了驚人的一幕！他更將所見所聞發布上網，並附上影片，引起網民廣泛關注。

由事主上載的片段所見，他上樓梯時，起初以為有幾位婆婆因身體不適而坐在樓梯旁休息。但走近後才發現這班人是對住坐，而且不止一組人，是足足有4組人。

腳皮紛飛 目擊者：行上去每一步好似食晒…

當時一位背對鏡頭及正在蹲下的女士，正為另一位坐在樓梯上的婆婆服務。婆婆脫去了一邊的鞋襪，褲管則摺上到大腿位置，赤腳伸出右腿，而女士正專注地用雙手，為長者的腳掌及小腿進行按摩。在兩人之間的地板上則放有一瓶泵裝的啡色液體，疑似是按摩油。

事主見狀，立即指「原來呢班友喺度幫客㓟腳皮，按腳」，而樓梯間人來人往，加上風勢頗大，他不禁形容「行上去每一步好似食晒啲腳皮嘅feel」，並對此情景感到難以接受，直言：「搞唔掂喎大哥大姐，去啲無咁食風嘅天橋搞ok？」。

網民嘲好可怕︰見過除咗上衣按摩添…

帖文一出，隨即引來大批網民熱議，不少人笑稱這是「中環揸feet人」，又指「處處有商機」。有網民則表示此景已非首次出現，「佢哋之前喺Jollibee嗰幢大廈對住大馬路批」、「好耐㗎啦，2年前有一排要去中環做嘢都係咁」、「按摩化妝修甲都見過」，甚至是「見過除咗上衣按摩添...淨係搵塊薄薄地嘅布遮住」。另外亦有網民認為情況「好可怕」、「好核突」，甚至質疑此等行為是否構成「無牌經營同公眾地方行為不檢」。

資料來源︰not.just.story＠Threads