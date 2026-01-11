Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環驚現「足療街」！阿婆排長龍等批腳皮 嚇塞港男 網民：見過除咗上衣按摩添

生活百科
更新時間：11:00 2026-01-11 HKT
發佈時間：11:00 2026-01-11 HKT

香港地少人多，但公共空間的用途可謂無奇不有！近日，有位男網民於中環一條樓梯上，竟目睹了一場令他大為震驚的「樓梯足療」服務，讓他不禁直呼「搞唔掂」，這經歷更隨即在網上引發熱烈討論。

港男驚見「中環足療街」！「揸feet人」幫阿婆逐隻腳批腳皮

日前有名網民在社交平台Threads上分享個人經歷，指自己「好耐無過海」，途經中環港鐵站A出口前往國際金融中心ifc必經的一條樓梯時，竟發現了驚人的一幕！他更將所見所聞發布上網，並附上影片，引起網民廣泛關注。

由事主上載的片段所見，他上樓梯時，起初以為有幾位婆婆因身體不適而坐在樓梯旁休息。但走近後才發現這班人是對住坐，而且不止一組人，是足足有4組人。

腳皮紛飛 目擊者：行上去每一步好似食晒…

當時一位背對鏡頭及正在蹲下的女士，正為另一位坐在樓梯上的婆婆服務。婆婆脫去了一邊的鞋襪，褲管則摺上到大腿位置，赤腳伸出右腿，而女士正專注地用雙手，為長者的腳掌及小腿進行按摩。在兩人之間的地板上則放有一瓶泵裝的啡色液體，疑似是按摩油。

事主見狀，立即指「原來呢班友喺度幫客㓟腳皮，按腳」，而樓梯間人來人往，加上風勢頗大，他不禁形容「行上去每一步好似食晒啲腳皮嘅feel」，並對此情景感到難以接受，直言：「搞唔掂喎大哥大姐，去啲無咁食風嘅天橋搞ok？」。

網民嘲好可怕︰見過除咗上衣按摩添…

帖文一出，隨即引來大批網民熱議，不少人笑稱這是「中環揸feet人」，又指「處處有商機」。有網民則表示此景已非首次出現，「佢哋之前喺Jollibee嗰幢大廈對住大馬路批」、「好耐㗎啦，2年前有一排要去中環做嘢都係咁」、「按摩化妝修甲都見過」，甚至是「見過除咗上衣按摩添...淨係搵塊薄薄地嘅布遮住」。另外亦有網民認為情況「好可怕」、「好核突」，甚至質疑此等行為是否構成「無牌經營同公眾地方行為不檢」。

 

資料來源︰not.just.story＠Threads

延伸閱讀︰香港平價一日遊團費￥3有交易？網民實測遊9大景點+免費午餐 網民：食餐飯抵得過

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1受傷昏迷
突發
3小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
20小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
15小時前
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇聞趣事
4小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
17小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
16小時前
「浪漫戰神」今場換上霍宏聲，或能轉一轉手風，為唐獻芳 (左) 贏馬補數。
霍宏聲為唐獻芳贏馬補數
馬圈快訊
21小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT