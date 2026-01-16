隱藏山頂秘密花園打卡秘景｜全新開幕浪漫懷舊風Cafe！巨型玻璃窗觀賞海景

對於香港人來說，「山頂」絕對是熟悉得不能再熟悉的地方，亦是世界各地旅客遊港必到的景點！每當提起此地，腦海裡理所當然會想起纜車、凌霄閣與遼闊的維港美景，還有眾多的旅客們。其實山頂除了有大家都認識的經典地標，亦藏著許多靜謐而鮮為人知的好去處，只要我們放慢腳步，不難發掘到不少打卡秘拍景。

讓我們暫時逃離鬧市的喧囂，在纜車緩緩爬升的軌道旁，找一處可以靜望車廂穿梭的餐廳；還有開業不久、瀰漫著港式風情的懷舊咖啡店；再到山頂公園的歐式小涼亭，在綠意與微風中，找回城市中難得的寧靜與詩意。

這不只是登山觀景，更是一趟漫遊時光的「輕旅行」。重新認識一個不一樣的山頂。

山頂店限定Café體驗：高樓底加巨窗海景 復古杯碟細緻營造情調

若你以為山頂只有凌霄閣的喧囂，那一定會錯過這處新開不久、卻已悄然駐進人心的懷舊風Café – Halfway Coffee 半路咖啡。

這家以復古情懷聞名的咖啡店，在九龍與港島早已積累不少人氣，單是上環店，逾500款中式瓷杯配上拉花咖啡，早已成為小紅書熱捧的咖啡店。而最新落腳山頂的分店，更為獨特。距離山頂廣場約3至4分鐘路程，推門而入，第一眼便注意到高挑的樓底與一整面標誌性的巨型玻璃窗，歐陸圓拱形窗框已成店內焦點，甚至需要排隊輪候打卡，窗外是豁然開朗的遠山與海天交織的畫面。點一杯咖啡，坐在窗前，心境也隨之舒展開來。

而真正讓半路咖啡大受歡迎原因之一，是老闆承其他分店的傳統，在新店放上不少細膩的懷舊點綴，例如是桌上擺放的「萬壽無疆」陶瓷杯、手繪花紋的港式復古碟，搭配著懷舊木櫃、舊式吊扇與牆飾，將老香港融入於現代Café。

Halfway coffee 半路咖啡

地點：山頂山頂道100號牛奶公司購物中心LG層3號舖

營業時間： 星期一至日：上午08:00至下午17:00



出發前的靜候 – 纜車旁打卡點：Tram View Café

如果你正準備前往山頂，不妨在纜車徑先稍作停留，造訪這家名符其實的Tram View Café。餐廳位置得天獨厚，正好坐落在山頂纜車軌道旁。

儘管這裡的餐點和飲品選擇都偏向以簡單為主，但真正的「主菜」卻是其景觀！店內裝設大面積玻璃窗，室外更設有露天座位。這些座位正是餐廳的標誌性打卡位，每隔幾分鐘就能看到復古綠色纜車從旁經過，準備上山。不少客人專程在這裡捕捉纜車經過的瞬間，拍下獨特的紀念照，在小紅書上搜尋「Tram View Café」，差不多所有打卡照都是露天座位伴著行駛中的纜車，火熱程度可想而知。

在這裡用完餐點、欣賞過纜車景觀後，不論選擇搭乘纜車或轉乘其他交通工具上山頂，都相當方便。作為山頂之行的第一站，這裡是與眾不同的起點。



Tram View Cafe

地點：中環䌫車徑2號地舖

營業時間： 星期一至五上午11:00至下午18:00 星期六至日 公眾假期上午10:00至下午18:00



山頂漫遊終站 歐式秘密花園秘景

享受過咖啡與餐點後，不妨選擇以最悠然的方式繼續這趟山頂漫遊，沿盧吉道步行約15至20分鐘，前往山頂公園。

山頂公園之所以擁有淡淡的維多利亞風情，是源於其深厚的歷史背景。早於19世紀，原址為港督的山頂別墅，在1946年拆卸後改建為山頂公園。

平緩易走的山徑，沿途綠樹成蔭，盡是清新空氣與開闊風景。歐陸風情的涼亭、噴水池、復古仿製的煤氣燈，甚至連洗手間都是以紅磚砌成，令面積不算大的山頂公園盡是滿滿的打卡位。

在廣闊的草坪上，可以悠閒地野餐、帶著寵物散步或打卡。然而大多數遊客未必知道，在山頂公園前方，還藏著一處較少人知的隱秘角落。

繼續前行，便會抵達舊總督山頂別墅守衛室，這座歷史建築旁，藏著一道充滿歐陸風情的石樓梯與觀景小陽台。這裡正是許多本地行山客私藏的靜謐空間，小巧而雅致。

在這個隱世小公園稍作停留，坐在石階上休息片刻，拍下幾張充滿意境的照片，正是為這趟山頂慢活之旅，畫上最完美的句號。



山頂公園

地點：香港島山頂柯士甸山道

前往方法：從山頂廣場沿山頂餐廳旁柯士甸山道往上行，途經柯士甸山遊樂場直行，即到山頂公園。

文：Yasmin

圖：Jimmy