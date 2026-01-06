尖沙咀再現「傳說婆婆」？講電話慘呻無錢食飯 醒目港女識破免中招 網民：已出現超過5年

近年社會上出現不同形式的騙案，甚至會利用人們的同情心騙取受害人的財物。近日，有港女在尖沙咀遇到一位婆婆，期間聽到她在電話中催促對方「還麻雀錢」，又哭訴「成副身家得返幾百蚊，幾日都冇食過嘢」，後來因想起曾在社交平台看過類似騙案分享，決定保持警覺，最終該名婆婆之後「見我冇乜反應就走咗」，事後有網民提醒「佢出現超過五年喇」，並曾目擊多人中招「俾錢佢」，呼籲市民要多加留意。

尖沙咀再現「傳說婆婆」？講電話慘呻無錢食飯 醒目港女識破免中招

有港人在社交平台分享，表示日前在尖沙咀等人時遇上一名衣著單薄並戴上口罩的婆婆，並在旁邊低頭講電話接近5分鐘。從對話中得知，該位婆婆正催促對方「還麻雀錢」，又稱「成副身家得返幾百蚊，幾日都冇食過嘢」，狀甚可憐，惹人同情。不過，醒目的事主想起早前在社交平台Threads看過其他網民分享，質疑「係咪傳說中的婆婆？」認出該名婆婆以往疑似用同一手段，利用他人的同情心以獲取金錢上的幫助，並表示「我冇俾到錢佢，依家仲有冇人中招？」

網民提醒：佢出現超過五年喇

帖文一出，隨即有網民認出婆婆，指出她經常在港鐵站一帶出現，提醒其他網友要小心，「係佢，呃過我同情心，喺銅鑼灣地鐵站，佢一定係喺櫃員機附近，我之外另外都有幾個女人塞咗幾舊水佢」、「佢出現超過五年喇。一至兩個月就會係銅鑼灣站出F出口嘅通道到希慎B1，有時會係港島綫地鐵都會見到。一邊打電話一邊喊，見過好多人俾錢佢，有人俾幾百到1,000（元）都見過，希望佢嘅生活真係有需求同有得到改善吧，否則真係讓人寒心。」又對此感歎：「香港人始終都係好人多嘅，唉。」

有網民分享類似經歷，「之前差啲中招，見佢好似講到就喊咁，原來戲子……」、「試過提議請佢食午餐，買食物俾佢帶返家。佢即刻發惡鬧人，我怕咗佢」、「我喺油麻地見過佢又係講好多日無食嘢好肚餓，我話我同佢去轉彎間茶餐廳買嘢食，佢鬧我八婆之後就走咗」。有人則開玩笑表示，「壞人都會變老」、「阿婆又幾好諗頭同埋表演慾，比$10當演出費唔過份」、「佢分分鐘有幾層樓揸手」。

來源：Threads

文：LW