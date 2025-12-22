食肆「福食通告」引熱議！員工需跟足4大規矩 網民：幾苛刻VS每條規矩都有故事

香港不少食肆都會為員工準備「福食」（包伙食），如提供午餐或晚餐等，由公司廚房製作。近日，有網民留意到一間食肆為員工供應「福食」，不過附帶指定菜式、用餐限時等4大條件，令他不禁慨嘆食肆要求「都幾苛刻」。惟有網民認為事出必有因，食肆有此條件安排或許出於過往員工的行為，「每條規矩都有故事」。

食肆「福食通告」引熱議！員工需跟足4大規矩 7款餸菜不能吃？

近日，有網民發現有食肆張貼的「福食通告」，通知員工享用「福食」時需留意4點，包括員工不能選擇7款餸菜，包括「蝦球」、「牛仔骨」、「鵝腸」、「原條蒸魚」、「魷魚鬚」、「蒸鱔」、「扣肉」，以及只可揀選兩餸一飯。至於用餐時間亦有限制，凡於廳面工作6小時以下的員工，午膳時間不可超過20分鐘；工作6小時以上的員工用餐時不可超過30分鐘，員工亦不能使用即棄餐具。

網民反應兩極：都幾苛刻VS每條規矩都有故事

對於食肆員工「福食」限制，樓主不禁慨嘆條件「其實都幾苛刻」，更認為飲食業工作辛苦，「對員工好少少都得啫」。有曾從事飲食業的網民認為菜式都不算貴價，「咁都唔比食，食飯重要得20分鐘」，更分享過往於日式餐廳工作時，老闆容許員工可以從餐牌上挑選「福食」，因認為員工如未嚐過菜式，無法詳細向客人介紹。有網民則分享於餐廳兼職時，不論工作時長也可以任點餐點，「就算weekeday返夜晚或者weekend返全日都會有一個鐘食嘢，仲要想食乜都得」。

不過，有網友認為事出必有因，「每一條規矩都有故事」、「訂得規矩多數因為真係有員工當自助餐咁食」、「福食唔俾食貴嘢都好合理」；也有網民表示餐廳安排正常，「以前做茶記返10個鐘食兩次飯每次20分鐘，基本上唔係煙鏟嘅話係夠時間食飯」、「食飯時間20分鐘其實夠，只係無乜時間休息」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads