大埔宏福苑五級火｜熱心港人自發捐贈嬰兒用品 遭非災民「混水摸魚」領走物資 網民怒斥：咁樣做真係有報應

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，近五千住戶頓時痛失家園。事件發生後，大批熱心市民自發捐贈各類物資，盼望幫助受影響災民渡過難關。不過，有港人在社交平台上發文，指昨日（27日）自發捐贈嬰兒用品，期間竟有人趁亂冒充受火警影響的住戶，意圖「慳錢」免費冒領物資，讓她怒轟：「你哋好唔好意思呀？」帖文引起網民熱議，大批網民怒斥冒領者「趁火打劫」，直言「咁樣做真係有報應！」即看下文了解詳情。

熱心港人自發捐贈嬰兒用品 遭非災民「混水摸魚」領走物資

昨日（27日），有懷孕港人在Threads發文，表示願意捐出奶粉、嬰兒衣物、濕紙巾、棉巾等用品，並承諾會安排直接送到有需要的災民手上，「原本儲起俾未出世的孖寶用，但妳哋現在比我更加有需要」。但是，竟然有人假扮大埔宏福苑災民，意圖免費領取物資，「竟然有啲厚顏無恥嘅家長扮宏福苑災民混水摸魚，後來發現其實係住屯門，並唔係災民！」

事主今日再次在Threads發帖，指有人假扮災民聯絡她，甚至指定要求某牌子奶粉，理由是「話俾bb轉奶粉」；甚至有「身光頸靚睇落仲有錢過我（樓主）」的人自稱是低收入人士，表示「啱啱生咗所以想慳錢要物資」。如此無恥行徑讓樓主忍不住怒轟：「你哋好唔好意思呀？點做人父母？點樣身教？」樓主補充，後來已將所有嬰兒用品轉交大埔區的正式物資站，由義工統一派發給有需要人士，並提醒其他捐贈者需要提高警覺，提防受騙，「大家收到pm聲稱話需要錢或全新有指定牌子物資嘅時候都要提高警覺。」

網民怒斥：咁樣做真係有報應

帖文引起網民熱議，大批網民怒斥冒領者「趁火打劫」，「呢啲業遲早會報返喺佢身上，食幾多着幾多整定，宜家拎多咗，將來一定要還」、「點解可以咁XX，人哋冇咗屋企冇咗屋企人極度需要幫助，咁樣做真係有報應，最怕報喺仔女身上咋」、「撞鬼囉，咁折墮，趁火打劫呢啲係」、「放心，呢啲人會俾天收同晚年好折墮」、「人在做天在看，貪心趁火打劫註定不會發達。」

也有網民提出建議，避免同類事件再發生，「叫嗰啲人喺順豐App搵張舊運單，或者舊email。水電煤搵個地址證明send 過嚟，加身分證遮號碼先啦」、「仲要為人父母！無住址單唔好比！ 雖然係困難時期，但都唔可以放任騙徒！」、「同埋唔該用個一直用緊嘅Threads、Instagram、FB account求助，新account就要極小心。」

圖片及資料來源：Threads@half_blood_twin

文：Y