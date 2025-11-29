港女遭失戀男「檸檬茶攻擊」？疑不忿被斥講電話滋擾乘客 同站下車反控事主跟蹤 後續再以1舉動報復……

港女馬鞍山遇「檸檬茶怪客」？近日，有港人於網上社交平台發文炮轟，指日前乘車時遇到一個疑似失戀的港男，該名男子在車廂一邊飲檸檬茶，一邊「傾電話傾左半個鐘」，後來二人因此事爭論而爆發口角，事主更直斥期間「（男子）一路用一隻手指篤我手臂」。後來二人同站下車，男子更反控事主跟蹤，同時疑似「情緒失控」以包裝檸檬茶攻擊女事主，事後再以1舉動報復。帖文引起熱議，大多網民同情女事主遭遇，更有目擊者還原過程，「我都勁想鬧佢！」

港女馬鞍山遇檸檬茶怪客？疑不忿被斥講電話滋擾乘客爆口角

乘坐交通工具要注意個人聲量，以免影響司機行車及滋擾其他乘客。近日，一位港女於網上平台表示早前乘坐巴士從馬鞍山到牛頭角時，身旁男乘客一邊「啜檸檬茶」，一邊傾電話。男乘客的通話時間大約半小時，直到牛頭角才結束，女事主全程一直忍受，未有直斥受其影響。

惟男乘客當時竟然主動問女事主，「小姐，我有冇嘈親你？」女事主坦白表示「你好嘈」。男乘客表示因失戀所以有情緒且感憤怒，女事主直指彼此都有情緒，「你講咗半個鐘電話我都好嬲」，又形容對方一直用手指「篤我手臂」。同車的兩位中年男士亦幫口評理，認為該位男乘客有問題，「問完有冇嘈親人，人哋答完佢有又唔忿氣」。

同站下車反控事主跟蹤 後續竟以1舉動報復……

當時女事主剛好與「失戀男」同站下車，惟男子竟以為女事主跟蹤他，並向女事主噴檸檬茶，表示「夠膽你就跟住我」，氣憤的女事主嘗試以手機錄影其行為，男子後來直接將檸檬茶盒扔向她。女事主形容男子隨後逃跑到一間茶餐廳收銀處位置，不斷向食客表示被跟蹤，「又喺度嗌救命，叫佢哋救吓佢」。最後男子直接搶走女事主電話，「掉咗落地就跑走咗」，女事主隨後報警處理。

目擊者還原過程：我都勁想鬧佢！

帖文引起廣泛討論，有目擊者留言表示由於當時不清楚二人為何爭執所以未有幫忙，但她認為涉事男子「好痴線」，更還原過程，「我聽到晒你哋對話，佢問你飲唔飲檸檬茶，口唔口渴丫嘛，跟住就一嘢唧出嚟，我都勁想鬧佢」。有網民笑指該男子行為幼稚，「勁小學雞跑走」、「估唔到佢好眉好貌會掉檸檬茶盒」、「檸檬茶廣告都冇咁青春」；有網友直言影片荒謬得連AI都生成不來，「AI都gen唔出」、「失戀失控到連自己都失埋」。

有網友建議女事主可以透過1823投訴，舉報該男子亂過馬路、隨地亂拋垃圾及普通襲擊，「違反交通燈指示過馬路，亂拋垃圾定額罰款，普通襲擊罪」、「10秒嘅片已觸犯3條例」。

違反交通燈指示+亂拋垃圾定額罰款

根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路。根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款$2,000。至於亂拋垃圾行為，根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章），在公眾地方亂拋垃圾、吐痰、未經准許而展示招貼或海報，以及犬隻糞便弄污街道的定額罰款金額為$3,000。再者，根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。

文:RY

資料及圖片來源:Threads