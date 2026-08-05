李建文 - AI時代的教育使命 提升語言能力與數碼素養｜牆角寒梅

近年，人工智能（AI）的發展一日千里。從搜尋資料、整理資訊、翻譯語言，到協助寫作、編程及創意設計，AI已逐漸融入我們的學習、工作和生活。過去大家談論AI，或許仍帶着一點陌生與疑慮；今天，社會已越來越接受AI所帶來的便利，並開始思考如何與AI同行，而不是被AI取代。然而，AI越普及，越提醒我們一個重要事實：真正重要的，不是「會不會用AI」，而是「懂不懂得學習」。

善用AI為學習夥伴

NVIDIA創辦人黃仁勳曾提到，在AI高速發展的時代，語言能力將變得越來越重要。（法新社圖片）

NVIDIA創辦人黃仁勳曾提到，在AI高速發展的時代，語言能力將變得越來越重要。過去，人們通過語言與人溝通；今天，更需要通過語言與AI協作。無論是提出問題、表達需求，還是分析資訊、驗證答案，都需要清晰而準確的語言能力。能否提出一個好的問題，往往比得到一個現成的答案更加重要。

延伸閱讀：李建文 - 「綠點子」發明競賽 讓香港中學生走向國際舞台 以科技服務社會｜牆角寒梅

這正是香港教育一直以來的優勢。香港重視「兩文三語」的培養，讓學生掌握中英文讀寫能力，以及粵語、普通話和英語的溝通能力。在AI時代，這項優勢不但沒有減弱，反而變得更加重要。當學生能運用不同語言接觸世界、閱讀不同文化的資訊，並善用AI工具進行整理、比較與思考，他們的學習視野將更加廣闊，未來的競爭力亦會更強。

當然，AI不能代替思考，更不能取代品格。科技可以提供資訊，卻不能代替判斷；可以生成內容，卻不能代替創意；可以提升效率，卻不能代替責任感與同理心。因此，教育的使命並非只是教學生使用AI，而是培養他們懂得思考、敢於提問、勇於創新，以及負責任地運用科技。

延伸閱讀：李建文 - 中學善用暑假 師生齊齊level up 備戰新學年｜牆角寒梅

作為學校，更應積極為學生創造多元的學習經歷，通過閱讀、STEAM教育、跨學科活動、語文學習及國際交流等不同平台，讓學生建立扎實的知識基礎，提升語言能力與數碼素養，並學會善用AI作為學習夥伴，而非學習的替代品。

未來世界唯一不變的，就是持續改變。今天學會的知識，明天可能已經更新；今天熟悉的科技，數年後亦可能被新的技術取代。因此，真正陪伴學生一生的，不是一項工具，而是持續學習的能力。

AI改變的是工具，教育塑造的是人才。當學生擁有良好的語言能力、獨立思考能力，以及終身學習的態度，即使在任何時代、任何科技浪潮之中，都能找到屬於自己的位置，勇敢迎接未來的每一個挑戰。

電郵：[email protected]

撰文：天主教慈幼會伍少梅中學校長 李建文

本文原標題為〈善用AI，更要學會學習〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

