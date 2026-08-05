Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李建文 - AI時代的教育使命 提升語言能力與數碼素養｜牆角寒梅

知識轉移
更新時間：18:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：18:00 2026-08-05 HKT

近年，人工智能（AI）的發展一日千里。從搜尋資料、整理資訊、翻譯語言，到協助寫作、編程及創意設計，AI已逐漸融入我們的學習、工作和生活。過去大家談論AI，或許仍帶着一點陌生與疑慮；今天，社會已越來越接受AI所帶來的便利，並開始思考如何與AI同行，而不是被AI取代。然而，AI越普及，越提醒我們一個重要事實：真正重要的，不是「會不會用AI」，而是「懂不懂得學習」。

善用AI為學習夥伴

NVIDIA創辦人黃仁勳曾提到，在AI高速發展的時代，語言能力將變得越來越重要。（法新社圖片）
NVIDIA創辦人黃仁勳曾提到，在AI高速發展的時代，語言能力將變得越來越重要。（法新社圖片）

NVIDIA創辦人黃仁勳曾提到，在AI高速發展的時代，語言能力將變得越來越重要。過去，人們通過語言與人溝通；今天，更需要通過語言與AI協作。無論是提出問題、表達需求，還是分析資訊、驗證答案，都需要清晰而準確的語言能力。能否提出一個好的問題，往往比得到一個現成的答案更加重要。

延伸閱讀：李建文 - 「綠點子」發明競賽 讓香港中學生走向國際舞台 以科技服務社會｜牆角寒梅

這正是香港教育一直以來的優勢。香港重視「兩文三語」的培養，讓學生掌握中英文讀寫能力，以及粵語、普通話和英語的溝通能力。在AI時代，這項優勢不但沒有減弱，反而變得更加重要。當學生能運用不同語言接觸世界、閱讀不同文化的資訊，並善用AI工具進行整理、比較與思考，他們的學習視野將更加廣闊，未來的競爭力亦會更強。

當然，AI不能代替思考，更不能取代品格。科技可以提供資訊，卻不能代替判斷；可以生成內容，卻不能代替創意；可以提升效率，卻不能代替責任感與同理心。因此，教育的使命並非只是教學生使用AI，而是培養他們懂得思考、敢於提問、勇於創新，以及負責任地運用科技。

延伸閱讀：李建文 - 中學善用暑假 師生齊齊level up 備戰新學年｜牆角寒梅

作為學校，更應積極為學生創造多元的學習經歷，通過閱讀、STEAM教育、跨學科活動、語文學習及國際交流等不同平台，讓學生建立扎實的知識基礎，提升語言能力與數碼素養，並學會善用AI作為學習夥伴，而非學習的替代品。

未來世界唯一不變的，就是持續改變。今天學會的知識，明天可能已經更新；今天熟悉的科技，數年後亦可能被新的技術取代。因此，真正陪伴學生一生的，不是一項工具，而是持續學習的能力。

AI改變的是工具，教育塑造的是人才。當學生擁有良好的語言能力、獨立思考能力，以及終身學習的態度，即使在任何時代、任何科技浪潮之中，都能找到屬於自己的位置，勇敢迎接未來的每一個挑戰。

電郵：[email protected]

撰文：天主教慈幼會伍少梅中學校長 李建文

本文原標題為〈善用AI，更要學會學習〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
 

李建文簡介:

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
6小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
9小時前
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
社會
3小時前
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
影視圈
4小時前
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
影視圈
9小時前
尖沙咀酒吧血案，「偉健」等4男落網， 累計16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜勝和「左口」頭馬「偉健」落網 累計16人被捕
突發
2小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
7小時前
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
都會大學HKMU長者學苑免費課程｜ 9月「友智識」長者數碼培訓計劃  5大免費IT課程涵蓋AI／微電影／網絡安全
都會大學HKMU長者學苑免費課程｜ 9月「友智識」長者數碼培訓計劃  5大免費IT課程涵蓋AI／微電影／網絡安全
生活百科
7小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-04 13:32 HKT