林溢欣 - 薪火相傳｜中新學林

早前颱風襲港，差點讓一年一度的5**、5*同學會要擇日再辦。學術團隊花了很多心血作事前準備，我媽還親自封利是，早早將20多萬的獎學金捆紮辦妥。忐忑了數天，慶幸中午改掛3號風球，活動延遲，但依然能夠順利舉行。今年有18個狀元是我學生，聚會上與很多報讀網課的狀元見面，固然欣喜，但短短3小時，卻有很多不同學生的身影、故事值得記錄。

不同身影 不同故事

每年的優異生聚會星光熠熠，是中文學界的盛事，但我不會和你們多說箇中的細節，反之，我希望你們以此為目標，有天我們約定在聚會相見，你靠自己去感受去書寫，然後走到我面前，對我說屬於你自己的故事。（圖片來自林溢欣FB）

有一個男生矢志讀醫。去年中文科4級，其他科5*。選擇雖多，但一心讀醫，於是破釜沉舟，決定重讀所有科目，再次報考文憑試。9月開始，報讀我中六常規課程，轉攻議論文，習誦例子和推論方法，放榜當日，其他科成績不變，中文科連升3級到5**，他驚喜若狂。寫文此時，因為醫科有扣分制，未知他能否如願，但原來只要你心有所念，最終依然能夠寫下旁人難以置信的奇蹟。

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另一個女生的故事更加有趣。她是我舊生，當年中文科考取5*，畢業後已經投入社會工作，突然報我今年課程，重考中文。聚會當日，她向我報喜終於摘下兩粒星，我笑說你有甚麼執念要重考，她說一來工作需要，二來原來當日我在優異生聚會，曾經說過5*也許是個遺憾，她當日很同意，於是她想圓滿自己的過去，而今天終可釋懷。

她的故事在很多人眼中也許是多此一舉，但其實每個人在不同階段都有自己的追求，只要你願意堅定奮發，最終依然能夠填滿空白。

還有就是羅狀元。她報了我很多課程，最後中文考獲5**，成為女拔狀元。我問她中文是否一直很好，她說不，特別是中四時非常差，但3年課程，持續進步，最後的結果令人欣羨。其實，任何成功的人的起點都不過是平常人，後天的努力與時間投入讓他們走得快，然後從平凡逐漸走到我們眼中的不平凡。只要你願意立志，最終同樣能夠寫出獨一無二的樂章。

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太多的身影和故事無法盡錄。每年的優異生聚會星光熠熠，是中文學界的盛事，但我不會和你們多說箇中的細節，反之，我希望你們以此為目標，有天我們約定在聚會相見，你靠自己去感受去書寫，然後走到我面前，對我說屬於你自己的故事。

然後，讓我再傳下去。

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撰文：香港中文大學中文系哲學碩士、中文科補習名師 林溢欣

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