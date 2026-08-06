何漢權 - 美國擁槍文化 是包容抑或縱容？｜教育現場

社會價值是集體選擇的結果，這結果究是甜酸苦辣，同一屋簷下，大家都得要承受。美國法律對私人合法擁有槍枝是寬鬆包容的，人有我有的「槍管」文化，槍桿子裏出自由，出道理也出人命，早已進入縱容的狀態，不能逆轉。多年來，美國本是平靜安穩的校園，死於冷槍之下的大中小學生，多不勝數。

自由旗旌揮舞

美國法律對私人合法擁有槍枝是寬鬆包容的，人有我有的「槍管」文化，槍桿子裏出自由，出道理也出人命，早已進入縱容的狀態，不能逆轉。（新華社圖片）

這是活生生的寶貴人命，誰無父母。換在別國，早已全面立法，嚴禁私藏槍械了。但在美國，是以民主選票論英雄，勝者全取。當活生生支持擁槍合法的龐大利益，並具動員選票能力的嗜血愛槍團體的反對，於是，要選票的政黨及其抬舉的總統，都不能立法禁槍，由是，自美國立國至今，對私人擁槍是依舊包容，對冷槍殘害無辜卻是無情的縱容。

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在美國自由的旗旌揮舞之下，除私人擁槍合法化，多個州吸食大麻合法化，小額非暴力竊盜可從重罪降為輕罪。這些都是美國內政上的「包容」，誰是受益族群？當包容變成「縱容」，誰又是受害族群？

又看今天美國外交與貿易，連年干預別國內政，虜掠擊殺他國領袖，動輒制裁，加徵關稅，無疑，長臂管轄越放越長，世界越來越亂。

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究竟，自號當今最偉大的美國，當星條旗在「自由土地上飄舞，在勇者的家園上飛揚之時」，其內政與外交，是對自由勇者的包容乎？是縱容也！於世界文明發展已無甚裨益，甚可直說是動亂戰禍之源。歷史觀照，偉大的、盛極多時的羅馬帝國，當非一天建成，但如今已灰飛湮滅，原因何在？

當自由變得任意妄為，窮兵黷武，勇者放縱得害己害人，連年征戰，視人命如草芥，國必衰亡。毫無節制的自由與勇敢，逐利貪婪，仁義不施，剛性力量不管多「偉大」，終究會自取滅亡。如此的歷史大個案，古今往來，多的是。

撰文：國史教育中心（香港）校長 何漢權

本文原標題為〈包容乎？縱容也〉

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