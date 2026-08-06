中學生體驗「錦田鄉酬恩建醮」 參觀全球最大竹戲棚 深入理解文化意義｜教學有心人

賽馬會「敲敲記憶」藝術科技及文化教育計劃項目經理陳諾婷，以及禮賢會彭學高紀念中學校長鄧文偉和關卓峰老師，分享如何將藝術及科技融入文化教育，讓學生在虛實結合的體驗中學習。

3年計劃認識香港史

「錦田鄉酬恩建醮」 (資料圖片)

該計劃為期3年，分為「生活之道」、「富足之道」及「文化之道」3個階段，循序漸進地引導學生由認識香港的住屋環境、經濟發展，到探索教育與節慶等文化主題。活動結合虛擬導賞與實地考察，鼓勵學生走出課室，親身感受香港深厚的歷史文化。

今年計劃聚焦元朗錦田，適逢十年一度的「錦田鄉酬恩建醮」，學生得以親身參觀全球最大的竹戲棚，並通過航拍影片和搭棚師傅的訪問，深入了解這項傳統技藝背後的文化意義。關卓峰老師表示，學生在考察錦田二帝書院和長春園時，能比較古今學校的差異，並藉此了解科舉制度等歷史知識。

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完成考察後，學生運用AI工具把蒐集得來的素材轉化為設計靈感，製作屬於自己的3D列印印章。印章主題圍繞九龍城區，並融入節慶元素。作品完成後，全班再合力印製拉頁作品，增強了同儕交流與團隊精神。

鄧文偉校長強調，學校一直為教師提供空間和資源，鼓勵他們勇於嘗試新科技。關老師雖已接近退休之年，仍積極學習AI技術，並主動在校內分享心得與經驗。校方亦計劃於來年推行全校適用的AI工具，作為學生的「小老師」，輔助日常學習，並逐步推動AI在不同學科中的應用。

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「敲敲記憶」計劃雖暫告一段落，團隊已着手籌備「吳冠中流動藝術館」等新項目，期望通過藝術車、數碼琴互動等活動，延續藝術科技與文化教育結合的實踐。計劃展示了傳統文化與現代科技的完美融合，讓學生在體驗中學習，在創作中成長，同時為教育界提供了寶貴的實踐範例。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈傳統與科技的碰撞〉。

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