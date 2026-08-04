梁超然 - 學術等於成績嗎？ 教育不應只是培養考試機器 而是孕育能思考的人才｜雪中送炭

在教育界工作多年，我常常聽到一句話：「我們學校很重視學術。」然而，當我細心觀察，卻覺得不少學校所謂的「學術」，其實只是「成績」。兩者之間，究竟是否可以畫上等號？這是一個值得深思的問題。

學術土壤日漸貧瘠

有一位我在功樂道時代的學生，本來以「精算」為目標，但在我的引導下，逐漸對中國歷史產生濃厚興趣。（示意圖）

現職學校有同事認為我們的辦學方向是重視學術，我卻覺得更像是重視成績。與其他校長、同工談及此事時，亦發現很多人將「學術」與「成績」視為同義。這種觀念，正是我最擔心的地方。因為若香港的教育只以應試為目標，忽略真正的學術培養，長遠而言，將會削弱我們的教育根基。

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近10年來，香港各大學的哲學碩士及博士研究生名額，越來越多由非本地學生奪取。這固然有多方面的原因，但不少教授坦言，本地學生的學術深度正在下降。這是否源於DSE課程的設計？抑或是整個社會過度以成績掛帥？成績固然重要，但若只追求分數，卻忽略培養學生的研究精神與批判思維，學術土壤將會日漸貧瘠。

回顧我過去15年在不同學校的經驗，最深刻的莫過於在調景嶺的一間直資中學。那裏的老師學術水平極高，學生亦有不少走上研究之路，無論在本地或海外，都正為學術界作出貢獻。這段經歷讓我深深體會到，若學校真正重視學術，學生便能在知識的道路上走得更遠。

有一位我在功樂道時代的學生，本來以「精算」為目標，但在我的引導下，逐漸對中國歷史產生濃厚興趣，最後在香港大學修讀中國歷史，並以優異成績畢業。其後他到北京大學，跟隨世界級宋遼金史學權威繼續研究。這位學生的成就提醒我：教育的真正價值不在於分數，而在於能否啟發學生走上屬於自己的學術道路。

在他的引導下，我亦閱讀了不少史學名著，深刻感受到學術研究的進步與活力。這段經歷讓我回想起在調景嶺與同事一同鑽研史學的美好時光——我們比拼誰能更快讀完最新出版的著作，那是一段充滿激情的歲月。

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如今，我渴望在現職學校也能培養更多學生走向學術研究。香港若只剩下金融業的繁榮，而缺乏人文價值的承托，將會失去文化的厚度與精神的根基。教育的使命不應只是培養考試機器，而是要孕育能夠思考、研究、創造的人才。惟有如此，香港才能在世界舞台上保持獨特的文化光芒。

撰文：寧波第二中學校長 梁超然

本文原標題為〈學術失落，分數崛起？學術等於成績嗎？〉

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