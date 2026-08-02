楊佩珊 -應屆畢業生分享：DSE考的是堅持｜教評心思

中學文憑試放榜後，剛摘下豐碩果實的幾位同學，特意回校向中五學弟妹分享備戰路上的苦與甘，這場分享會正是一場承傳與感恩的約會。

信老師、信自己

中學文憑試放榜後，剛摘下豐碩果實的幾位同學，特意回校向中五學弟妹分享備戰路上的苦與甘，這場分享會正是一場承傳與感恩的約會。（作者提供）

這群應屆畢業生所分享的，遠不止是溫習時間表或答題技巧。他們真誠地談及如何面對模擬考試失利的低潮、如何在中六的課堂與休息間尋找平衡，甚至坦誠分享自己曾因壓力而失眠的經歷，如何善用暑假和中六的頻繁測考，化壓力成為動力。最讓人感動的，是他們主動預留大量時間讓學弟妹發問個人問題。當學弟妹表達擔心因天資而未能考得好成績時，師兄堅定地回答：「文憑試考的是堅持，不是智商。我中六上學期預測成績只是邊緣，但我信老師、信自己。」

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這份「信老師」的底氣，正是活動最動人的一幕。同學在分享中，多次提及老師如何利用放學後時間為他們補底，如何在他們瀕臨放棄時說一句「我睇好你」。一位男同學說：「老師的筆記，我唔捨得丟，因為每一頁都有佢手寫嘅鼓勵說話。」老師正是用無數個清晨與黃昏，成為這一屆學生成長的後盾。

這群畢業生今日站在台上，同時亦成為學弟妹的另一道後盾。他們把老師給予的養分，轉化為對學弟妹的無私分享。把自身曾經的迷惘與突破，化為一句句真摯的建議。這不正是對母校最美好的回饋嗎？不是以金錢或名譽，而是以自身走過的路，為後來者點一盞燈。當中五同學在問答環節結束後仍圍着師兄姊請教時，這份承傳已悄然生根。

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這群畢業生的付出，盡是表現了同學的歸屬感與感恩之情。我想，教育最美的循環莫過於此。從老師無私地付出，學生銘記於心，然後在適當的時候，將這份愛傳給更年輕的一代。今日他們是分享者，明日中五同學成為分享者，成長與愛的火炬便這樣一棒一棒傳下去。

真正成功的教育從不局限於課堂，而在於人與人之間真誠的影響。一間學校最寶貴的資產，從來不是設施或排名，而是這份代代相傳、感恩與回饋的溫柔情誼。我為學生的成長驕傲，更為這校園裏永不熄滅的愛而深深感恩。

撰文：仁濟醫院羅陳楚思中學校長、教育評議會執委 楊佩珊

本文原標題為〈真正的成功是承傳與感恩〉

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