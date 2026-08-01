笨泥爸爸 - 2026書展印記 閱讀是最佳、最有益的親子活動｜父中作樂

今年書展早已曲終人散，會場也相繼換成動漫展、貓博覽等其他大型展覽。怎麼還寫？有苦衷的。

一年一度「朝聖」書展

工作期間抽空到處走走，兒童天地「排長龍」的依舊是那些賣補充練習的出版社，然而，逗留在繪本和故事書攤位的大小朋友也有不少。（資料圖片）

對於我這個一向「四體不勤」、「晝夜不分」，長時間坐在電腦前打鍵盤的媒體工作者而言，困身在會展那7天朝10晚10的任務，可說是近年最難忘的工作體驗，無論在體力或是精神上，都是絕對的高強度勞動。是故過了足足10天，身心才恢復過來，趕快把當中的經歷和感覺記錄下來。

延伸閱讀：笨泥爸爸 - 阿嬤的「潮語」｜父中作樂

書展印象最深的是「人潮」。書展首數天早上都下着大雨，但也擋不住讀者們一年一度前來「朝聖」的決心。下雨也有好處，以前人們抗拒去書展的其中兩個原因，就是暴曬級的氣溫和超長的人龍。今年有雨點緩解暑熱，加上港鐵多了會展站，分擔了灣仔站那邊的人流，入場順暢得多。

個人最喜愛的書展時刻，是一些資深作家來到攤位跟讀者會面，前輩們的寫作經驗平時沒機會聽到呢！這次更得悉他們開始用AI協助創作，大潮流真是沒法擋。

另外，也有年輕作家的新作品分享，看到他們精緻的手中書令我慚愧不已，明明發誓今年要出版自己的書，可惜總是「為他人作嫁衣裳」。明年，我的作品一定要面世！

延伸閱讀：笨泥爸爸 - 曾為書展拼到聲沙疲憊 竟然從不帶兒子逛書展？｜父中作樂

今年籌備了一次舞台活動，現場演出的緊張情況，彷彿重回電視台辦頒獎禮的日子。最後要多謝一眾前來探班的新舊好友，以及後勤基地人員的無限量支援，令我順利過渡這一個星期。

工作期間抽空到處走走，兒童天地「排長龍」的依舊是那些賣補充練習的出版社，然而，逗留在繪本和故事書攤位的大小朋友也有不少。閱讀始終是最佳和最有益的親子活動，就算書展完結，家長也可以在家開小型書展呢！

撰文：資深兒童傳媒人、《親子王》前主編 笨泥爸爸

本文原標題為〈2026書展印記 〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<