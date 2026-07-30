陳家銘 - 智啟未來：在「優化架構」學習圈中見證創新科技（如人工智能）促進自評及管理效能｜來論

業界共學、共創與專業成長的隨筆

作為教育局質素保證分部「優化學校發展與問責架構」學習圈（下稱「優化架構」學習圈）的參與者，回首這一年與夥伴學校結伴同行的旅程，最深刻的體會莫過於這不單是一場技術層面的「數字教育」嘗試，更是一場關於教育管理思維的範式轉移。

一、共同的航標：在PIE 循環中擁抱創新科技

本年度學習圈的主題明確聚焦於「創新科技（如人工智能）促進自評及管理效能」。在多場研討活動中，我們觀察到各夥伴學校不再將學校自我評估（SSE）視為繁瑣的行政負擔，而是致力於將「策劃（P）— 推行（I）— 評估（E）」的循環，透過人工智能（AI）進行智能化重塑。

業界的共識在於，AI 的引入讓數據不再僅僅是冷冰冰的成績報表，而是成為了一種「發展語言」。透過AI 輔助數據分析，學校能更快速地處理海量資訊，識別出肉眼難以察覺的關聯性，從而協助領導層精準地對焦目標，檢視工作成效。這種變革的基礎，正如我校所強調的，是建立在「數據為材、管理為基、素養為本」的校本發展框架之上。

二、薈萃智慧：多場全港性的專業交流分享活動

在過去一年舉行的多個專業交流分享活動中，八所夥伴學校——涵蓋中學、小學及特殊學校——展現了多元而精彩的實踐案例：

特殊學校跨專業應用：我校分享了「數據為材、管理為基、素養為本」的發展框架，利用校本平台整合學生的睡眠、護理及行為數據，建立以檢視數據為核心的跨專業協作團隊，透過精準診斷學生情況檢視正向支援工作成效，實現以數據驅動實證決策。

多元視角與學科應用：有學校探索運用AI 優化生涯規劃教育的分析；有學校對比「人工」與「人工智能」自評模式的效能差異；夥伴學校分享了AI 在數學科應用後的關注事項調整，以及如何利用科技訂定具體的學生學習期望。

跨領域嘗試： 更有學校嘗試將AI 應用於分析有特殊教育需要學生行為規律或國家糧食安全等國民教育議題的成效檢視。

這種跨校的觀摩與借鑑，極大地拓寬了參與者的想像邊界。儘管各校校情、生源不同，但核心理念始終一致：最理想的方案是基於深刻自我了解人工智能所創造的校本實踐。

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三、深度賦能：領導力覺醒與反思共同體的建立

學習圈活動中最動人的部分，是目睹了學校內部對話生態的重塑。

中層領導力的覺醒：透過掌握AI 工具，中層管理人員不再只是數據的「蒐集者」，而是變成了能運用AI 辨識真問題、診斷現況和預測趨勢的夥伴。

建立反思共同體：學習圈建立了一個平等、開放的對話平台，在教育局促導員的交流與支持下，學校團隊能基於客觀數據共同探討策略的有效性。

專業判斷的核心：交流中各校均強調，AI 是輔助工具，無法取代教師的專業判斷。我們學習如何向AI 提出具體、關鍵的指令（Prompt），並結合校情與專業經驗解讀分析結果。

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四、結語：回歸初心，惠及學生

「優化架構」學習圈的最終目的，是通過提升專業能量與反思文化，讓自評工作轉化為促進學校持續發展的動力，我們透過分享學校領導層帶領團隊進行自評的實踐經驗，促進學界專業交流。在早前的「優化學校發展與問責架構」全港業界分享活動當日，參與情況極為踴躍，實體和線上出席者逾千人，充分顯示業界對精進自評效能的熱切追求。

回首這段旅程，我們深刻體會到優化發展與問責的核心終究是人的成長。讓我們繼續以專業凝聚力量，以創新促進發展，共同編織一個創新科技的教育新故事，最終目標始終如一，為了每一位學生的全人成長。

撰文：匡智紹邦晨輝學校陳家銘副校長

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