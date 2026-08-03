朱啓文 - 退休校長分享版畫與陶藝知識 用打印機製陶有甚麼好處？︱視藝師語

今年6月，參與兩項刻與印的活動。月初當木刻版畫班的替工導師。主辦單位兩位年輕的主持，欲以上世紀30年代，由魯迅倡議的中國新興木刻運動起題，更引用德國木刻版畫大師柯勒惠支的作品作參考，我製作兩頁筆記，並加入鄭振鐸於戰火搶救傳統版畫的事蹟。

中國近代版畫發展

魯迅曾資助出版《北平箋譜》。圖為浙江紹興的魯迅紀念館。網上圖片

是時，隨着西方石印、膠印等新式印刷技術盛行，中國傳統的木刻雕版乏人問津，甚或當作廢木料燒毀。鄭振鐸和魯迅等文化界人士自費委託榮寶齋，利用碩果僅存的刻工與技術，重新雕版翻印，於1933年底出版了《北平箋譜》。

此外，鄭振鐸進行了嚴謹的學術考證，數年間完成一套24冊的《中國版畫史圖錄》。書中從公認為最早的木刻版畫，即於唐代咸通九年（西元868年）製作的《金剛經》扉頁開講，梳理至清末的民間年畫，十分珍貴。

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月底往石硤尾工廈的陶室聽「凝形之外：從陶藝到演算法」講座，陳思光、莫鎧靖師徒二人對談，輕鬆充實。2018年，兩人與陶泥打印機初遇，展開演算法之旅。講座從「初遇」到「未來」，共5章節，並以個人創作，演繹創作意念及發展方向。陳思光稱運用打印機製陶，門檻較低，易於大眾參與，目前學校資訊科技教育先進，笑稱自己用的還是小學生用的軟件，創作過程遇難解難，精益求精。

莫鎧靖稱打印機為創作夥伴，如同拉坯機，然而陶泥打印機具多功能和精細度，容讓陶藝家高度參與，甚或與之產生對話，有助思考，他提出數碼匠人精神（Digital Craftsmanship）一詞。打印作品看似千人一面，但過程中會因材質、噴嘴及天氣的轉變，產生不同的效果，每件作品均是獨一無二的。陶室展場同期展出莫鎧靖的作品，他以化石、珊瑚及古舊的電子產品為題，留下歲月的痕跡。

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百年前後，繼承先賢守護文物，開拓創作視野，今天我們不止傳承手藝，還隨着科技發展，與時並進，探索媒體的可塑性，刻印美好的未來！

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撰文：香港美術教育協會前執委會成員、榮休校長 朱啓文

本文標題原為〈刻印未來〉。

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