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陳瑞良 - 家校「同頻」教育 為孩子奏出和諧樂章｜對的話語

知識轉移
更新時間：06:00 2026-08-01 HKT
發佈時間：06:00 2026-08-01 HKT

教育這件事，說來玄妙，其實不過是幾個人一起手把手，陪伴孩子成長罷了。家裏有父母，學校有老師，若兩邊唱的不是同一個調子，孩子便夾在中間，兩頭為難。我時常想起「二人三足」的遊戲：兩人的腳綁在一起，口號一致、步伐整齊才能向前奔跑；若一個往東、一個向西，結果只有摔一個跤兒。父母與老師，正是被「孩子」這條無形的繩索綁在一起的夥伴，誰也離不開誰。

生活即教育

所謂同頻，並非要求家長與老師角色相同，而是和而不同、互相成就。正如交響樂團裏，各種樂器都有自己的音色，能夠協奏共鳴，便是一首和諧的樂章。（示意圖）
所謂同頻，並非要求家長與老師角色相同，而是和而不同、互相成就。正如交響樂團裏，各種樂器都有自己的音色，能夠協奏共鳴，便是一首和諧的樂章。（示意圖）

從前的伯牙與子期，知音人心意相通，傳為高山流水的美談。可惜現實中，家長動輒責怪老師，老師又嫌家長過度溺愛，兩邊各說各話，缺乏定見，令孩子無所適從。這讓我想起《伊索寓言》裏父子和驢子的故事，他們聽從路人的七嘴八舌，最後竟把驢抬着走。現代的家長和老師，若經不起外界的風吹草動，昨天聽權威說求學求分數，今天聽專家話最緊要好玩，彼此搖擺不定，孩子便也跟着團團轉，到頭來一無所獲。

延伸閱讀：陳瑞良 - 為培養孩子韌性 父母要先給予1種權利｜對的話語

其實父母二人若不同頻，同樣會惹來麻煩。孩子累了想先玩，父親有一個想法，母親又有另一個說法，孩子立刻學會鑽空子、見風使舵。這便像傳說中的雙頭鳥，兩個頭互相猜忌，一個要吃好東西，另一個偏去吃毒草，結果同歸於盡。

陶行知說「生活即教育」。生活中的同頻，無非是多商量、多溝通，心平氣和地坐下來談。所謂同頻，並非要求家長與老師角色相同，而是和而不同、互相成就。正如交響樂團裏，各種樂器都有自己的音色，能夠協奏共鳴，便是一首和諧的樂章。

延伸閱讀：親子育兒｜培育孩子情緒韌性 家長應「做甚麼」與「不做甚麼」？｜對的話語

一盆上好的盆景，講求主幹蒼勁、側枝舒展、高低錯落、剛柔並濟，不必強求形制統一，卻因彼此呼應，才可得出一幅氣韻生動的景致。願天下的父母與老師們能夠同頻共振。畢竟大家心裏裝着的，都是同一個孩子的將來。這條路不長，卻需要我們牽着手，一步一步，穩穩當當地走完。

撰文：保良局黃永樹小學校長 陳瑞良 

本文原標題為〈同頻〉

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陳瑞良簡介:

作者為保良局黃永樹小學校長；偶會揭頁，為沾書香；偶然爬格，聊以清心。

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