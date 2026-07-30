李建文 - 「綠點子」發明競賽 讓香港中學生走向國際舞台 以科技服務社會｜牆角寒梅

早前，本校同學代表學校前往台灣高雄，參加「2026年第8屆綠點子國際發明暨設計競賽」，並於來自不同地區的30多支參賽隊伍中脫穎而出，榮獲銀牌。這份成績不僅是對同學努力的肯定，更讓我們看見年輕人以創意回應世界議題、以科技服務社會的無限可能。

創造美好明天

早前，本校同學代表學校前往台灣高雄，參加「2026年第8屆綠點子國際發明暨設計競賽」。（圖片來自正修科技大學IG）

「綠點子」代表綠色科技。隨着全球暖化、能源消耗及環境保育等問題日益受到關注，如何運用創新科技改善人類生活，同時守護地球，已成為世界各地共同努力的方向。這項國際比賽正是希望通過年輕人的創意與發明，激發更多解決環境問題的新思維，並促進國際交流，讓不同地方的年輕人彼此學習，共同為可持續發展作出貢獻。

比賽背後，沒有一步登天的成功。參賽同學連日來挑燈夜戰，反覆測試作品，不斷修改設計，從最初的構思、模型製作，到簡報演練，每一個細節都凝聚着團隊的心血。創新從來不是靈光一閃，而是在一次又一次的嘗試、失敗與修正中逐步實現。

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令筆者更欣賞的是，同學們在比賽期間展現的自信與國際視野。面對來自世界各地的評審和參觀者，他們以流利的英語及普通話介紹作品，清楚闡述設計理念及環保價值，充分展現香港學生良好的語言能力、溝通技巧及應變能力。

經過首輪評審後，同學們順利晉級第二輪。評審對作品的創意及實用性給予高度肯定。令人欣慰的是，同學們沒有因為獲得讚賞而自滿，而是立即優化作品，力求精益求精。這種不斷追求進步的學習態度，正是創新精神最珍貴的地方。

最終，同學們榮獲銀牌。取得獎牌固然值得高興，但比成績更重要的是，他們在過程中學會了合作、堅持、溝通與反思，也真正體會到創新並非只存在於課本，而是源於對生活的觀察、對問題的思考，以及改善世界的初心。

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教育的使命，不止是培養懂得應試的學生，更要培養敢於創新、勇於實踐、樂於承擔的未來人才。看到同學們帶着作品走向國際舞台，以創意回應全球議題，令筆者深感欣慰。期望他們繼續保持求知若渴、精益求精的精神，把這次比賽的經驗化作未來學習的動力，為香港、為社會，甚至為世界帶來更多「綠點子」，創造更美好的明天。

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撰文：天主教慈幼會伍少梅中學校長 李建文

本文原標題為〈綠色創新，讓世界看見香港青年〉

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