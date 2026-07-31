林溢欣 - 聲嘶力竭的背後｜中新學林

這些年來，我一直相信在自己的位置做好自己的事，也就有人懂得欣賞，不欣賞也起碼有人諒解和明白。從事補習15年了，在很多外人眼中「賺到了大錢」的看法下，我自問沒有花甚麼時間「享受成功、享受富貴」，我還在自己的崗位上，認真地對待每一份工作、每一節的課。

無悔無愧

我回應是因為，一直以來有甚麼事情，我都不作逃避。我重視和你們每一個的對話，也在意你們每一個人的看法。（示意圖）

退一步想，我還是當日的自己嗎？還是自己已有轉變而不自知？這是我不斷自省的問題。課後我還是會問助手，剛才那課教得如何，好不好？有沒有問題？如果說，你覺得我上堂「hea咗」，那麼我只能說，我已在力所能及的情況下付出我所能支付的所有。因為，我已不是二十出頭，不是那個不用睡不用吃飯，聲線還能時刻激昂的那個我。然而在能力之內，我還是不惜一切，聲嘶力竭地吶喊着。歲月也許能磨平課堂的新鮮感，也許能消耗我的體力，但從沒減退我對教學的認真。

延伸閱讀：林溢欣 - 我的人生哲學｜中新學林

說到熱誠，再說教學。我和團隊上下發展出來的一套教學理念和教材，是我一直以來最引以自豪的事。如果你是新生，我相信你會發現筆記有很多意想不到的元素。而我的舊生，當初接收筆記時的「滿足感、新鮮感」是否也隨時間減弱呢？我不清楚也不知道。只是，我還是不斷在構想新的可能，也在不斷完善手上的一切。閱讀模擬卷不知何時開始變成了每期都有的慣例，每期的作文卷、閱讀卷的選項題和三式判斷加上答案分析，新增了病句練習、閱讀卷長問題的騎釘套裝。我只是想，有甚麼想到而力能所及的，那就努力做吧。

我的團隊從不同的模擬卷到日常的說話訓練、作文批改，我給予他們的壓力是難以想像的。以我們面對學生人數之多，我還是對他們感到滿意同時心懷內疚，如果他們有錯、做得不夠完善的地方，問題也應該在我，不在他們。這些年來，我從團隊裏抽調人手全面安排編訂筆記的日程，每期（只計常規）200多頁的內容，從製作、校對、審核我都一一參與，不希望有太多的錯別字（還是會有），不希望有不達標的地方。

延伸閱讀：林溢欣 - 學習的時機｜中新學林

要說的話還有很多，要解釋要剖白也許要花上更多時間。從寫這段文字開始，其實我最在意的還是學生。不在於你們補不補習，坦白說，合則來，不合則去。林溢欣不是市場唯一的選擇，補習可貴之處在於你們能作出個人抉擇。我回應是因為，一直以來有甚麼事情，我都不作逃避。我重視和你們每一個的對話，也在意你們每一個人的看法。能夠說明的，我起碼盡了能力一一說明。如此，則作為老師的我也能無悔無愧。

電郵：[email protected]

撰文：香港中文大學中文系哲學碩士、中文科補習名師 林溢欣

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<