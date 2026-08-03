凌婉君 - 子女步入青春期初期 社工3個家長貼士 助情緒波浪中成長｜家長教室

我家的小女兒踏入10歲，開始步入青春期的初期。「青春期」意味着女兒離成人又邁進一大步，但同時也代表着媽媽的「煩惱期」正式拉開序幕。

陪伴子女茁壯成長

作為媽媽，我要多向她表達她在不同群體中的重要角色，並充分重視她對各種事情的觀點與看法，給予她足夠的安全感。（示意圖）

受青春期賀爾蒙周期的影響，女兒的情緒就像起伏不定的波浪，變化無常且難以捉摸。舉個例子：暑假期間，女兒獲安排到外地訓練。當她得知教練安排她與某位好友同房時，頓時感到無比興奮，整天開懷大笑。然而隨後她收到另一位好友的訊息，對方對住宿安排表示不滿，並希望女兒向教練提出更換室友。這讓女兒頓時陷入兩難、猶豫不決。瞬間，她的情緒波浪急劇下滑，變得沒精打采。

延伸閱讀：凌婉君 - 談心時 父母要全心傾聽︱家長教室

這個階段的她，一方面展現出強烈的自尊心，為了微不足道的小事而感到受傷；另一方面卻又陷入深深的矛盾中，極易受外界影響。作為媽媽，我又該如何陪伴並幫助青春期的她順利成長呢？

第一，讓她知道自己有多重要與有價值。女孩子天生對情緒較為敏感，而青春期的女孩這種敏感度更為顯著。作為媽媽，我要多向她表達她在不同群體中的重要角色，並充分重視她對各種事情的觀點與看法，給予她足夠的安全感。

第二，讓她相信自己是有能力的。我會多與她分享她曾經做得到、做得好的事情。即使事情最終結果如何，重點是要多欣賞她積極面對挑戰的「思維與態度」，而非僅僅關注勝負與成敗。

第三，鼓勵她開闊視野、增長見識。面對不同人的意見與期望時，我會鼓勵她先學會多角度了解事情，並主動尋求不同的知識來驗證對錯，最後再依據自己的分析與見識去解決問題。千萬不要人云亦云，要基於自己的經驗與思考，有自信地與他人分享獨立的觀點。

延伸閱讀：凌婉君姑娘 - 把挑戰轉化為成長機遇｜家長教室

女兒從前是我的小寶貝，現在她長大了。我要做好心理準備，她成長為獨立自主的人；我也要好好調整自己，協助女兒建立自主的能力，陪伴她茁壯成長。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

撰文：香港青年協會家長全動網社工 凌婉君

本文原標題為〈陪女兒在情緒波浪中學會成長〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<