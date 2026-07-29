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何漢權 - 歷史與文化的向心力 實踐「世界之中國」｜教育現場

知識轉移
更新時間：06:30 2026-07-29 HKT
發佈時間：06:30 2026-07-29 HKT

古文明的誕生，文化的演進，挨着大江大河的廣袤之地，於生存、生活、生計與族群繁衍，千家萬戶，邦國分立，活水源流之處，顯然佔有極大優勢。從世界歷史演變的視角俯瞰，歷史文化專家學者公認的四大文明，由東往西走，分別是中國的黃河流域文明；印度的印度河流域文明；於今天伊拉克與伊朗等地的幼發拉底河及底格里斯河「兩河」流域文明；地處非洲埃及的尼羅河流域文明。

傳播中華優秀傳統文化

於今天伊拉克與伊朗等地的幼發拉底河及底格里斯河「兩河」流域文明；地處非洲埃及的尼羅河流域文明。（新華社圖片）
於今天伊拉克與伊朗等地的幼發拉底河及底格里斯河「兩河」流域文明；地處非洲埃及的尼羅河流域文明。（新華社圖片）

踏入16世紀以後，歐美的軍事、經濟、科技，以及伴隨而來的宗教、文化影響力，無遠弗屆，霸強殖民侵略，是世界列強出入別國的世界標準模式。前述四大亞非文明古國，無法避免歐美力量的覆蓋，都受到不同程度、不同形式的侵略，英國人直接統治印度近百年；埃及同樣被英國管治超過半個世紀；伊朗及伊拉克於第二次世界大戰前後的一段長間，受英美直接或間接的干預，從未休止。今天，美國擊殺兩伊領袖，恐怖野蠻的行徑是有跡可尋的。至於黃河流域文明的中國，近代百年，受歐美列強連日本在內的侵略，受害極深，整個大陸，幾乎淪為次殖民地，土地被踐踏，人命淪喪，珍貴文物被搶奪。

延伸閱讀：何漢權 - 校長解構家國概念 香港有甚麼責任？｜教育現場

如今，四大文明古國中，能積存軍事、科研、經濟與政治綜合國力，可以挺直脊樑，與美歐列強據理力爭，全方位保家衛國，守護最核心的，能使千萬老百姓向心的精神基石，即中華優秀傳統文化，就是黃河流域文明的中國。

記得特朗普第一次在任美國總統期間訪問中國，提到埃及文化有8000年歷史最為古老，國家主席習近平回應，埃及更古老一些，但是文化沒有斷過流，始終傳承下來的只有中國。確實，今天的中國，對歷史與文化的重視，既視之為重要的治國理念，崇文尚德，務實創新，已被千千萬萬教育專業工作者視之為教學使命。

延伸閱讀：何漢權 - 遊歷湖南回顧歷史 當地出現過哪些名人？｜教育現場

筆者認為，傳播中華優秀傳統文化，是實踐「中國不僅是中國之中國，而且是世界之中國」的專業之路，這也是「一國兩制」下香港整體教育要融入並服務國家發展大局，必須閱讀傳承創新的一章，坐言起行，以中華優秀傳統文化之聲，唱好中國，唱好香港。

撰文：國史教育中心（香港）校長 何漢權

本文原標題為〈歷史與文化的向心力〉

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何漢權簡介:

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

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