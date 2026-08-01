從「刷屏」與「洗版」 看網絡用語的構詞智慧｜語文探驪

「刷屏」是新興的網絡詞彙，因表達生動凝練而廣為網民接受，2016年更收錄於《現代漢語詞典》第7版，足見其使用範圍之廣。

解構「刷屏」詞義

「刷屏」與「洗版」有甚麼分別呢？示意圖

在網絡語境中，「刷屏」主要有兩種意思：一是在社交平台上連續、密集地發布內容；二是某一事件在網絡上被大量轉發、討論。兩者場景不同，卻都指向「短時間內資訊密集，彷彿覆蓋整個屏幕」這一核心特徵。可見，「刷屏」能把複雜的網絡行為化為簡明形象的說法，這也是它迅速流行的重要原因。

從漢語構詞角度看，「刷屏」是典型的動賓結構：「刷」是動作語素，「屏」是受支配的對象語素。「刷」本義為用刷子拂拭、塗抹，在「刷屏」中不再指具體動作，而引申為「快速、反覆進行某種操作」；「屏」則是「電子屏幕」的簡稱，指出動作發生的場域。兩者結合，便形成「快速重複發布資訊，使屏幕被內容佔據」的意思。此詞的妙處還在於它帶有鮮明的隱喻：反覆發送相似的內容，使屏幕被填滿，這容易令人聯想到用刷子塗抹牆面的動作。這種由實體動作轉化為網絡行為的聯想，使詞義直觀易懂，也增強了傳播力。

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從語言效率而言，「刷屏」亦符合網絡時代的表達需要。它只用兩個字，便濃縮了不斷發布資訊、把屏幕填滿的意思。日常聊天，一句「別刷屏了」即可讓對方明白；新聞事件發酵時，一句「全網都在刷屏」也能概括討論熱度。這種「以簡馭繁」的能力，正體現網絡用語短小、易懂、易傳播的特點。

值得注意的是，「刷屏」在內地廣泛使用，在香港則有意思相近的說法——「洗版」。「洗版」產生於早期論壇環境，當時「版面」還是重要資訊單位；若有人大量發布內容，覆蓋原有版面，便被稱為「洗版」。相比之下，「刷屏」更貼近智能手機時代的使用經驗。

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兩地用詞雖異，構詞思路卻相通：「洗」與「刷」皆由具體動作引申而來，「版」與「屏」則對應不同時代的資訊載體，顯示漢語面對新事物時，往往會循相近的構詞路徑生成新詞。

撰文：香港中文大學社會科學院一年級學生 朱依萱

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈一「刷」滿「屏」：網絡用語的構詞智慧〉。

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