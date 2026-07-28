梁超然 - 傳統文法中學 適合培育資優生嗎？｜雪中送炭

近年，香港教育界一再討論「資優教育」的定位：究竟資優學生應該在一般文法中學生活，還是需要特別的制度與環境？這問題在我心中越來越逼切，因為它不僅是教育政策的辯論，更是我作為校長的切身經驗。

做最好的自己

今年香港中學文憑試放榜，大寶貝的學校誕生了創校以來第一位「狀元」。這位同學的故事令人動容：她曾獲校方慧眼識才，跳過小六課程，並在中學階段接受特別的學習計劃。（資料圖片）

我的兩位大小寶貝就讀於我心儀已久的直資學校。兩間學校理念清晰，校長全情投入，管理卓越。今年香港中學文憑試放榜，大寶貝的學校誕生了創校以來第一位「狀元」。這位同學的故事令人動容：她曾獲校方慧眼識才，跳過小六課程，並在中學階段接受特別的學習計劃。最終，她選擇在中文大學讀醫科，展開人生新章。這段經歷，正好印證了「適切的制度」如何能讓天賦真正綻放。

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然而，回望我任職的學校，卻有另一番景象。5年來，我最感挫折的一件事，便是一位資優生的適應問題。早在中一，他因小風波引起注意，我察覺他在某方面極具天賦，遂安排特別課程栽培。果然，他成為本校首位在香港資優教育學苑奪得金獎的學生。但同時，他的存在也引起不少爭議：部分同事欣賞他的才華，卻有更多人認為他「不乖、不聽話」，不符合傳統「好學生」的標準。

這正是矛盾所在。傳統教育強調紀律與服從，視「聽話」為美德；然而資優生往往思維跳躍、獨立自主，甚至帶點反叛。他們的特質，恰恰與舊有框架格格不入。當制度未能包容，資優生便容易被邊緣化，甚至失去在校園中發光的機會。

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我常自問：資優生是否適合在一般文法中學生活？答案並非簡單的「是」或「否」。若校園能提供彈性課程、開放氛圍與多元評價，資優生自然能在主流環境中茁壯成長。反之，若只以「乖巧」為唯一標準，他們便會被壓抑，甚至被誤解。教育的本質，應是讓每位學生「做最好的自己」，而非揠苗助長或僅僅追逐鎂光燈下的榮耀。

作為校長，我深知這是一條艱難的路。要改變同事的觀念、要在制度中尋找空間，甚至要承受外界的質疑。但我仍相信，這正是教育的使命：不讓天賦被埋沒，不讓才華因不合群而消失。資優教育不應只是少數菁英的舞台，而應是主流校園的一部分。惟有如此，才能真正開啟上天賦予的禮物，讓學生在星空月夜下，找到屬於自己的光芒。

撰文：寧波第二中學校長 梁超然

本文原標題為〈我適合培育資優生嗎？〉

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