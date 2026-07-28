Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁超然 - 傳統文法中學 適合培育資優生嗎？｜雪中送炭

知識轉移
更新時間：12:30 2026-07-28 HKT
發佈時間：12:30 2026-07-28 HKT

近年，香港教育界一再討論「資優教育」的定位：究竟資優學生應該在一般文法中學生活，還是需要特別的制度與環境？這問題在我心中越來越逼切，因為它不僅是教育政策的辯論，更是我作為校長的切身經驗。

做最好的自己

今年香港中學文憑試放榜，大寶貝的學校誕生了創校以來第一位「狀元」。這位同學的故事令人動容：她曾獲校方慧眼識才，跳過小六課程，並在中學階段接受特別的學習計劃。（資料圖片）
今年香港中學文憑試放榜，大寶貝的學校誕生了創校以來第一位「狀元」。這位同學的故事令人動容：她曾獲校方慧眼識才，跳過小六課程，並在中學階段接受特別的學習計劃。（資料圖片）

我的兩位大小寶貝就讀於我心儀已久的直資學校。兩間學校理念清晰，校長全情投入，管理卓越。今年香港中學文憑試放榜，大寶貝的學校誕生了創校以來第一位「狀元」。這位同學的故事令人動容：她曾獲校方慧眼識才，跳過小六課程，並在中學階段接受特別的學習計劃。最終，她選擇在中文大學讀醫科，展開人生新章。這段經歷，正好印證了「適切的制度」如何能讓天賦真正綻放。

延伸閱讀：梁超然 - 「26票的啟示」 教育的真正勝利 不在於分數與獎項｜雪中送炭

然而，回望我任職的學校，卻有另一番景象。5年來，我最感挫折的一件事，便是一位資優生的適應問題。早在中一，他因小風波引起注意，我察覺他在某方面極具天賦，遂安排特別課程栽培。果然，他成為本校首位在香港資優教育學苑奪得金獎的學生。但同時，他的存在也引起不少爭議：部分同事欣賞他的才華，卻有更多人認為他「不乖、不聽話」，不符合傳統「好學生」的標準。

這正是矛盾所在。傳統教育強調紀律與服從，視「聽話」為美德；然而資優生往往思維跳躍、獨立自主，甚至帶點反叛。他們的特質，恰恰與舊有框架格格不入。當制度未能包容，資優生便容易被邊緣化，甚至失去在校園中發光的機會。

延伸閱讀：梁超然 - 學校人事變動是好是壞？校長：最重要是堅守「以天下為己任」信念｜雪中送炭

我常自問：資優生是否適合在一般文法中學生活？答案並非簡單的「是」或「否」。若校園能提供彈性課程、開放氛圍與多元評價，資優生自然能在主流環境中茁壯成長。反之，若只以「乖巧」為唯一標準，他們便會被壓抑，甚至被誤解。教育的本質，應是讓每位學生「做最好的自己」，而非揠苗助長或僅僅追逐鎂光燈下的榮耀。

作為校長，我深知這是一條艱難的路。要改變同事的觀念、要在制度中尋找空間，甚至要承受外界的質疑。但我仍相信，這正是教育的使命：不讓天賦被埋沒，不讓才華因不合群而消失。資優教育不應只是少數菁英的舞台，而應是主流校園的一部分。惟有如此，才能真正開啟上天賦予的禮物，讓學生在星空月夜下，找到屬於自己的光芒。

撰文：寧波第二中學校長 梁超然

本文原標題為〈我適合培育資優生嗎？

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
 

梁超然簡介:

作者為寧波第二中學校長，熱愛文史，以范仲淹王安石梁任公為師，心懷大同，踐行人人為我我為人人。

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
中年好聲音4｜吳亦偉不滿強敵高分黑面？ 網民Cap圖批性格小家 被鍾鎮濤讚好聽過張學友惹嘩然
影視圈
17小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
00:29
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
即時中國
16小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-27 13:00 HKT
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
生活百科
18小時前
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
商業創科
7小時前
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
影視圈
16小時前
胡志偉獲准留英6個月 稱希望與家人相聚、平靜生活 暫時毋須被遞解出境
01:02
胡志偉獲准留英6個月 稱希望與家人相聚、平靜生活 暫時毋須被遞解出境
政情
3小時前
上海女警撞樣邱淑貞 網民：沈月都無咁似︱有片
00:24
上海女警撞樣邱淑貞 網民：沈月都無咁似︱有片
即時中國
6小時前