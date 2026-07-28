羅惠金 - 伊中中30周年 英語音樂劇 讓學生發展潛能｜津中樂道

欣逢創校30周年，伊利沙伯中學舊生會中學（伊中中）於今年7月7日及8日舉辦校慶重頭戲——籌備多時，中英劇團（Chung Ying Theatre Company）導師悉心指導排練的經典英語音樂劇《The Sound of Music》，並由學校管弦樂團現場伴奏，聯同本校合唱團、舞蹈隊竭誠獻演。這場跨年級、跨領域攜手創造的視聽盛宴，不僅彰顯我校在藝術教育與英語教學的深厚積澱，更是近年推行「正向教育」的亮麗成果。

正向人際關係

是次英語音樂劇從籌備、排練到正式公演，字字句句、每幕每景都凝聚着師生實踐正向教育的汗水與智慧。（作者提供）

伊中中向來將正向教育元素深植於校園生活之中。本次公演難度極高，學生須以全英語演繹長近一小時的劇目，更要與管弦樂團即時現場伴奏互相配合。學校把舞台作為正向教材，引導學生在面對密集排練、高壓挑戰時，化焦慮為動力，磨礪抗逆力，追求卓越。

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「正向人際關係」是正向教育的核心支柱之一。音樂劇與現場管弦樂團的高效融合，極度依賴台前幕後上下一心，深刻體現「同舟共濟」精神。學校平日非常注重培育學生的溝通與共情能力，同儕時刻互相扶持。這份與同伴並肩作戰、甘苦與共的聯繫與歸屬感，正是幸福感的泉源。

這次結合語言、戲劇、舞蹈與音樂的表演，鼓勵學生多元發展，全方位開發學生的潛能，為他們提供了超越自我的機會，於不同位置上發光發亮，在成就中肯定自我，同儕間互相欣賞。

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教育之本，不獨在於追求學術成績，更在於讓學生發展潛能、培育學生的正向情緒與內在韌性。是次英語音樂劇從籌備、排練到正式公演，字字句句、每幕每景都凝聚着師生實踐正向教育的汗水與智慧。我們期望通過舞台向外宣告：在伊中中，每位學生都能在關愛與支持中，與同伴並肩創造讓人驚喜的舞台奇蹟，活出閃亮人生！

撰文：伊利沙伯中學舊生會中學校長 羅惠金

本文原標題為〈30載育才展卓越曲樂破繭翱青雲〉

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