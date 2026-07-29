笨泥爸爸 - 阿嬤的「潮語」｜父中作樂

很少去戲院觀賞文藝片。最喜歡看喜劇片，但近年的新片已笑不出來。當了爸爸之後，看得最多的是動畫片。可是，兒子長大後，近年進戲院的次數已經大減。最近，一齣電影《給阿嬤的情書》，又把我帶回大銀幕前，為的是一句宣傳語：「潮汕方言電影」。

母親習慣講「潮州話」

《給阿嬤的情書》劇照。

粵語是大多數香港人的母語。年幼時，我以為母語是「媽媽說的話」，所以，我的母語是「潮州話」，因為媽媽大部分時間說的都是這種與老師、同學和朋友完全不同的語言。

其實也不是甚麼稀奇古怪的事，很多同學的爸媽說的語言都不盡相同，據說有上海話、閩南話、客家話等等，家長見老師時，時常要我們在旁翻譯解釋。

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不過，在我住的屋邨小區裏，年長一輩最多人說的是潮州話。雜貨店的伯伯、街市賣魚的嬸嬸、改衣服的婆婆，甚至送米和火水來我家的健碩哥哥，口中也是說一種奇特而親切的語言。即使是爸爸發飆時罵人的「三字經」，不管對象是誰，何時聽起來也很熟悉而親切。

老師指這些是我們的「鄉下話」。孩子們毋須特別去學習，自小聽爸爸媽媽和鄰居說多了就明白。聰明如我姊姊能夠和長輩流利溝通，沒語言天分如我則只是「識聽唔識講」。後來慢慢長知識，知道爸媽原來來自潮汕，跟我們說的是「潮語」，左鄰右里大部分是鄉里。

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記得小學學生手冊有「籍貫」一欄，爸爸用一手靚字替我寫上「潮陽」二字。我知道自己在香港出生，不明白甚麼是籍貫，以為爸爸寫的是「朝陽」。他說籍貫是祖先的原居地，而潮陽是一個縣，是他出生和成長的地方，我們和所有親戚都是來自那處。

上一輩的親戚大部分已離世，老爸也不在了，媽媽年紀老邁，口齒不清，她說的是潮語還是粵語，我們都聽不懂了。親切的「鄉下話」未聞已久，《給阿嬤的情書》又讓我沉浸在「母語」當中，慢慢拾回那些兒時熟悉的聲音與記憶。

撰文：資深兒童傳媒人、《親子王》前主編 笨泥爸爸

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