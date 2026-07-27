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黃正彥 - 歷史普及鼻祖！明清綱鑑體史學如何誕生？為何特別易讀？｜青史劄記

知識轉移
更新時間：16:00 2026-07-27 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-27 HKT

在資訊氾濫的今天，閱讀歷史的課外讀物及觀看網上影片早已成為歷史普及正常不過的渠道。不過在印刷業進入商業化的明清兩代，古人如何進行歷史普及呢？《綱鑑易知錄》為清代吳乘權的綱目體史學作品，正是當中的佼佼者。

源於宋代理學大師朱熹

綱目體為中國史學帶來新方向。示意圖
綱目體為中國史學帶來新方向。示意圖

綱目體，也稱綱鑑體，是宋代理學大師朱熹所發明的史學體裁。當中的「綱」及「目」分別指大綱扼要及細目枝節，而「鑑」則源自宋代史學家司馬光《資治通鑑》一書。綱目體首次應用在朱熹《資治通鑑綱目》中，朱熹認為《資治通鑑》「本書太詳，目錄太簡」，使讀者難以掌握綱要，遑論鑽研細節。故朱熹與門生趙師淵兩人仿微言大義的《春秋》提其要作綱、效緯書《左傳》輔經之用疏其緒為目，讀者可分別掌握大綱與細節，輕易理解書中所述。吳氏則秉此理念編《綱鑑易知錄》。

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吳氏總結前人作品，批評古代史家編輯無方致讀者往往難以解讀，讀後又容易忘記，故從編輯史書做起。吳氏先向深諳史學的周子靜請教，後與兩子用6年編輯而成。書中內容由中國三皇上古史始，以明清鼎革為結尾。為貫穿歷史性上下流通，吳氏在編輯此書人物時保留了各家所包括的三皇及五帝，重新梳理上古中國歷史敘事，完整的記錄也反映出上古帝王從「感生神話」到「父死子繼」帝系傳說的轉變，見證華夏政權從母系部落到父系王權世襲的蛻變。

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《綱鑑易知錄》影響了民國李伯通仿其體裁作《清鑑易知錄》，撰寫世宗至遜帝歷史。但《清鑑易知錄》為變體，不再使用綱、鑑二字而是用編、紀表示綱，直接用小字體代表鑑。《綱鑑易知錄》不但影響後學，更經傳教士之手飄洋過海到達大洋彼岸。耶穌會傳教士到達中國後，發現中國比歐洲更為古老，因此耶穌會傳教士不但將科學傳至中國，更將中國上古史帶回歐洲，將中國上古感生神話結合《聖經》，試圖聯通世界的上古史，而起源正是《綱鑑易知錄》一書。

撰文：作者為2024年香港青年史學家年獎得主 黃正彥

本文標題原為〈歷史普及鼻祖：明清綱鑑體史學發展與流傳〉

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黃正彥簡介:

作者為2024年香港青年史學家年獎得主、香港大學文學院二年級生（主修中國歷史文化及世界歷史）。

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