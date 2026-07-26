翁港成 - 艱難教育抉擇！300人爭3個中一叩門學額 學校如何揀選學生？｜教評心思

學期完結，暑假到來。學生忙於籌劃假期生活，教師亦開始安排進修或旅行，養精蓄銳以待新學年。然而，對負責收生的同事而言，這段時間卻往往是全年其中一個極具挑戰的時刻。案頭上堆疊的，是一個又一個難以單憑制度判斷的教育抉擇。

不只看叩門生成績

學生叩門時，學校並不只看重其學業成績。示意圖

今年7月升中派位放榜後，近300名未獲派心儀學校的小六學生前來我服務的學校叩門，競逐僅餘的3個中一學位；同時，中二至中六各級插班申請接近800宗，學額卻不足10個。當翻閱每一份申請表時，同事首先看的固然是成績、操行與獎項，但每份申請表背後，卻是每個家庭對子女的期望與寄託，我們怎能不慎重其事？

若純以分數排名及課外成就作為甄選依據，程序上固然清晰高效，但亦可能忽略那些最需要教育機會的學生。因此，我們投入時間細閱申請人交來的其他文件。有些學生學業表現平平，甚至曾有轉校或停學紀錄，若單以量化指標衡量，理應落選；然而，他們在自薦信中展現的反思與求學意志，往往令人動容，我們怎能不考慮其熱誠？

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為了解學生的成長學習歷程，我們更傾向通過面談與學生和家長對話。過程中，我們往往發現，成績波動背後或涉及家庭突變、情緒困擾；亦有學生在反思過往後，現在逐步重建自信與目標，極需一個能讓自己振作的新環境。這些細節，均非文件上的數據所能呈現，卻正是同事做教育抉擇時不可或缺的依據。

與此同時，校內學生的升留級問題同樣棘手。安排未達學業要求的學生重讀以鞏固基礎，本屬合理。然而，當家長來信說明家庭在過去一年曾面對失業、疾病或照顧壓力等困境時，決策便不再只是「及格」與「不及格」的二元選擇。若讓學生升班，是否打擊制度的嚴謹與公信？若堅持重讀，又是否真正符合學生最佳利益？依循既定規範固然簡單，但若忽略具體情境，難免偏離教育以人為本的初衷。

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決定之所以艱難，正正在於需要在制度與關懷之間取得平衡。一方面，學校必須維持公平，以確保制度的透明與公信；另一方面，亦需彈性處理個別個案，以保持教育的初心與溫度。真正的公平，不是以單一標準衡量所有學生，而是在理解差異的基礎上給予機會。願意多問一句、多看一眼，是我們應有的態度與承擔。

撰文：中華基督教會基道中學校長、教育評議會資深會員 翁港成

本文原標題為〈艱難的決定〉

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