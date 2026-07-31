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樂之 - 《古埃及大百科》解構木乃伊與金字塔 當中藏着甚麼秘密？｜書識世界

知識轉移
更新時間：19:00 2026-07-31 HKT
發佈時間：19:00 2026-07-31 HKT

香港故宮文化博物館正舉辦的古埃及文明大展，反應熱烈。說到埃及，你的腦海里會浮現甚麼畫面？是蜿蜒流淌的尼羅河，還是神秘莫測的法老黃金面具？是靜臥千年的木乃伊，還是巍峨聳立的金字塔、獅身人面像？《古埃及大百科——燦爛千年的視覺文明史》超過300頁的大百科，從史前埃及到羅馬時期，將整條古埃及歷史線完整呈現。

木乃伊有甚麼意義？

《古埃及大百科——燦爛千年的視覺文明史》
《古埃及大百科——燦爛千年的視覺文明史》

提到古埃及，大部分人第一時間想到的必定是木乃伊。古埃及人相信每一個人都有一種稱為「卡」的精神生命力。「卡」在人活着時存於身體內，死後繼續存在於世間，且擁有與活着相似的需求，前提是需要以逝者的屍身軀體作為依存對象。因而，當一個人去世後，如何保存他的屍身便十分重要——這是通往永生的關鍵。本書以木乃伊的製作開始講解，從保持外觀、器官，到如何防腐，逐步拆解這項神秘的工藝，滿足好奇心之餘，也驚歎於古埃及人對來世的執着與智慧。古埃及法老神秘而又吸引，擁有最高頭銜與國家的掌控權，留意到書籍亦設國王/王后傳記單元，娓娓道來核心人物的生平與歷史影像。

延伸閱讀：鄒傳仁 -《尋橋王．駱耀：尋找詠春的奧秘》了解傳揚葉問詠春的甘與苦｜書識世界

古埃及的金字塔、獅身人面像流傳至今，是人類建築的奇蹟。現在我們可以看到的金字塔，形態並非完全相同。從最早的階梯金字塔，到彎曲金字塔，漸發展成直邊金字塔。書籍以立體剖面圖，揭示金字塔內部錯綜複雜的結構。書中亦收錄獅身人面像的正面高清圖片，連鼻子缺口處的風化紋理都一清二楚，帶你近距離審視這座巨石守護者身上的歲月痕跡。胡夫金字塔內部有3個墓室，但國王本人卻從未葬在里面——那空着的密室，藏着甚麼秘密？獅身人面像守護的究竟又是誰的陵墓？

延伸閱讀：樂之-《葬秋：詩友與失友》 重新審視秋瑾人生｜書識世界

書籍不僅聚焦法老、金字塔等經典主題，更全面覆蓋宗教信仰、文字體系、藝術繪畫、陶瓷工藝、醫藥科技、建築工程、軍事貿易等領域，還深入農民、工匠、士兵、商人等平民的真實日常生活，立體還原古埃及社會全貌。

參觀展覽後，不妨也翻翻這本收錄逾百張博物館級高清照片的百科全書，將整個「埃及博物館」搬回家，安坐家中就能獨享千年文明，真正看到飽、學到透。

撰文：文字工作者 樂之

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樂之簡介:

作者是文字工作者，在出版界打滾多年，對紙本書的油墨香情有獨鍾。

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