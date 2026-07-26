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陳卓禧 - 沒有天上掉下來的安全｜卓言絮語

知識轉移
更新時間：06:00 2026-07-26 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-26 HKT

這是一個星期三，快到午飯時間了，地下綜藝館突然傳來粗暴的吆喝聲和嘈雜的家具倒地聲。一名男子闖進了校園，情緒激動，嚷着要找校長，一名職員被男子推倒在地上，幾名職員應聲趕到，有人去照顧倒地的同事，有人去安撫這名男子，還有人在一邊監視情況、一邊悄悄報警。

校園反恐演習

這時，網絡空間科技學院在5樓的網絡靶場也傳來了師生求救的聲音，兩人被腐蝕性液體淋傷了，倒在一邊呻吟，其餘10多人躲在桌椅後面，還有人藏在窗簾後，瑟縮發抖。

2樓幼兒教育系的實習室「童話坊」，受傷的校長和總監倒在地上。就在這時候，幾名警察機動部隊人員帶着盾牌衝進來，有人搜索疑兇，有人察看傷者，呼喚支援。不久，門外傳來警察儆誡聲，一名疑人被控制在牆壁，戴上手銬帶走了。

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在停車場一角，一部汽車底下發現了懷疑爆炸品，警察帶引各樓層師生離開，疏散到校外的安全空間。與此同時，趕到的救護員正為傷者按傷勢情況分流，邊登記邊作緊急處理。學校職員點算教職員和學生人數，了解是否有人遺漏在大樓裏面。

這些驚險場面，其實是警察機動部隊總部在港專校園進行的一次反恐及重大事故演習，參加的警方、救護和師生共200人。演習不到一小時，但警方做了很多事前工夫，他們多次蒞臨校園，以設計演習事故場景、運送裝備到場和布置場地。在演習時，警方安排專人帶領學校負責人觀摩解說，事後還向學校提供建議。而參加演習的同學除了親身體驗警察的工作外，還有機會跟警方交流，演習師生都踴躍地提出了很多問題。

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演習其實也考驗了學校已有的應急準備，也讓我們增長知識，從最基本的報警時的描述、處理情緒激動人士的姿勢，到設施設備的增加和應急預案的加強等，獲益良多。香港安全，因為有香港警察；要確保自身安全，還得警民一起做好充足準備。

電郵：[email protected]

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

撰文：港專學院及香港專業進修學校校長 陳卓禧 

本文原標題為〈都沒有天上掉下來的安全〉。

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陳卓禧簡介:

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

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