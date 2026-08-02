學中史也要學思考！3個有趣教學法 培養批判思維｜根本月報

香港教育界正推動中國歷史課程改革。現行高中中國歷史科課程已實施16年，教育局最近公布優化框架，計劃2027至2028年度推行，旨在讓學生「全面正確地認識國家歷史」。課程要改，教法更要改。然而，傳統中國歷史教學側重單向式史實灌輸和結論記憶，忽視學生批判性思維和自主學習能力的培養。這不僅影響學生對歷史知識的深入理解，也難以激發他們的學習興趣及國家認同感。

歷史的魅力本在引人入勝，但如何喚起學生對往昔的眷戀與敬意，考驗的是教師的功力。中國歷史研習，閱讀固然是門徑，但培養學生甄別、編排和運用史料的能力，對歷史深挖與反思感悟，才是高階目標。

必備批判思考

談教學法之前，須先釐清一個核心概念：批判性思維。美國哲學家約翰．杜威（John Dewey）於1910年在《我們怎樣思考》中提出，「反思性思維是根據信仰或假定的知識背後的依據及可能的推論，對它們進行主動、持續和縝密的思考」。爾後，羅伯特．恩尼斯（Robert H. Ennis）在〈How we think〉一文中將批判性思維定義為「對陳述的正確評估」，將「信仰或假定的知識」改為「陳述」。說白了，就是教學生不盲從、會質疑、懂查證——理解論據、邏輯考察，然後決定信甚麼、不信甚麼。

在人工智能普及、資訊真假難辨的今天，這種能力比任何史實都重要。

課堂上如何落實？開課前讓學生明確知道，這堂課不止要學史實，更要學思考；選定一個史學議題深入探討，切忌走馬看花；提供多元角度的文獻，讓學生先解讀分析，創設歷史情境，引導他們對史料提出質疑；鼓勵學生不止用史料支持己見，更要從對立面闡述觀點，附以充分理據，達致「史論結合」、「論從史出」。教師須不斷檢驗學生的理解程度，靈活調整策略。

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趣教歷史三法

施建中：《隋文帝評傳》

歷史學家的著作講求嚴謹客觀，有時寫得枯燥沉悶，學生讀來提不起勁。若可生動地還原歷史情境，讓學生在立體的時空觀念中觸摸歷史脈動，總結所思所悟，那才是令人神往的學習。以下分享三種教法的實踐經驗。

情境浸潤法：其精髓是讓學生「身臨其境」。講授「北朝漢胡融和」時，筆者利用多媒體展示魏晉時期各少數民族內徙分布圖，又分享親臨西安見過胡餅製作、由席地而坐至胡牀的感受，讓學生彷彿置身那個時代，感受胡漢融和如何影響至今。接着提供不同觀點的史料，提問：「闡述十六國至北朝時期漢胡融和的概況」（2019年文憑試題目）。學生在情境中解讀史料，不僅掌握知識，更培養情感認同與批判性思維，學習主動性也隨之提升。 敘事教學法：以生動講述激發情感共鳴，深化理解，進而增強國家認同。以「開皇之治」為例，筆者講述隋文帝楊堅的故事：如何篡周平陳、再統華夏；史學家施建中稱其為「沿革隨時再統華夏的英主」；《文獻通考》讚歎「古今稱國計之富者莫如隋」。學生透過情節，直觀感受隋文帝的治國理念與政策成效，理解其對中國歷史的深遠影響，國家歷史的認同感自然油然而生。 專題式教學法：以學生為中心，培養自主探究與協作能力。學習「貞觀之治」時，筆者設計「評價唐太宗功德兼隆」項目，學生分組（3至4人），分別研究唐太宗在政治、經濟、軍事、文教等方面的政策，分析其對唐朝統治與國家穩定的影響。項目為期兩周：首周搜集資料，次周撰寫論文並白板匯報。評估標準為史料準確性（30%）、邏輯分析（40%）、表達清晰度（30%）。學生不僅深入理解歷史，更學會合作學習、解決問題與清晰表達。

甘肅省武威南山吐谷渾喜王慕容智墓出土的胡牀。

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綜觀而言，三種教法並非孤立，而是相輔相成：情境法奠基情感，敘事法建構意義，專題法錘煉能力。它們共同指向一個目標——讓學生真正愛上歷史、學會思考、認同國家。課程改革的大幕已經拉開，教師的課堂實踐，才是改革能否落地的試金石。

本欄為香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會與《星島日報》教育版聯合出版。對原文有興趣的讀者可到港大中國歷史研究文學碩士課程同學會網頁下載：http://machsaa.googlepages.com

本文標題原為〈教學有法 教無定法〉。

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文：香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會執委許茵茵

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