張錦芳 - 女兒疑被興趣班導師性侵 家長點處理好？專家：5招應對｜護苗信箱

張教授：

我的女兒10歲，兩個月前她開始參加學校的興趣班。有一天，她向我表示興趣班的教練對她做出一些不舒服的身體接觸（如用手摸大腿或私人部位附近的地方），而且不止一次。後來我在家長群組分享此事，發現其他小朋友也有同樣情況，我現時考慮應否把此事告訴學校，還是直接報警？因為我害怕告訴學校後，校方會認為我們把事情鬧大而刻意刁難我們的子女。我應該如何處理？

V太太

有必要向校方舉報

女兒疑被導師性侵，家長應如何處理？示意圖

張教授答：

每位成人包括學校和教練，都有責任保護兒童免受性侵犯的威脅。不必要的身體接觸是絕對不容許的！為了避免這位教練繼續侵犯你的女兒和其他小朋友，家長們有必要向校方舉報。建議處理方法如下：

蒐集證據：記錄教練侵犯的具體時間、地點和過程，並與其他家長一起整理相關訊息，這樣可以增強舉報資料的有效性。

向校方舉報：將收集到的證據交予學校，要求他們進行調查。如果校方對此事不重視，或沒有立即停止教練的行為，你應該考慮報警。

延伸閱讀：張錦芳 - 女兒遭男同學觸碰臀部！家長必學5大應對指南｜護苗信箱

報警：如果校方刻意刁難受害者或未能採取適當行動，請盡快報警，並考慮讓女兒暫時停止參加興趣班，以保護她的安全。

教導女兒應對措施：教導女兒面對性侵犯時的三部曲：大叫「唔好」；離開現場；告訴可信任的人。

留意女兒情緒變化：注意女兒是否出現不尋常的行為，如尿牀、失眠、情緒波動或學業表現下降等。了解她的情況後，有需要時可尋求專業協助，例如聯繫護苗線，或諮詢臨牀心理學家。

延伸閱讀：張錦芳 - 7歲女兒過分地保護自己 被弟弟碰一碰腳也覺得是性侵 家長可以點處理？｜護苗信箱

這是一個非常嚴重的問題，請不要輕視。保護孩子的安全和心理健康是最重要的。希望你能夠勇敢地採取行動，為女兒和其他孩子創造一個安全的環境。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

撰文：護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院 張錦芳教授

本文標題原為〈如何處理興趣班導師的性侵犯〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<