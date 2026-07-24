林溢欣 - 我的人生哲學｜中新學林

有天半夜醒來，迷濛中碰倒睡牀旁邊的座立式玻璃燈。搖晃之際，我下意識伸手打算扶穩，誰知這直筒型的玻璃燈頗有重量，忙亂之間，整個燈身壓倒在我右手尾指。我痛得大喊，四周一片漆黑，下意識抽出右手，一陣麻痹伴隨痛感瞬時放大，而玻璃燈已跌在地上裂成碎片。破碎的光在黑夜裏若隱若現，右手的痛卻未有紓減，只好明天再作打掃。

示意圖

一早醒來，右手尾指痛楚未去，只見指甲底部有一大塊瘀血，殷紅的血絲觸目驚心。我輕按指骨位置，劇痛如針刺。我心裏嘀咕怕是骨裂，影響教學工作，剛好當天忙得不可開交，沒有閒暇求診。

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數天之後，指骨位置痛楚已減，我知道不是骨裂，也就更加沒有動力求醫。時間能治療傷患是我自小信奉的道理，只是那一大塊瘀血依舊散之不去。

一星期後，情況未有改善。有朋友說瘀血凝固後，會隨指甲生長漸漸褪出，一段時間後用指甲鉗剪去即可。所謂的「一段時間」歷時三四十天，瘀血不斷上行，我也養成了勤剪指甲的習慣。

一心想着剪掉指甲，它會生長得快些，很多時剪了又剪，快到皮肉才不得不停下來。從來指甲的成長都是看不見的，它比時間更難以捉摸，偶爾一看，又是時候該修剪了。

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只是，這次的受傷更讓我確切地看到它成長的幅度和軌跡，用血液來實視成長的過程，這是一次值回票價的傷痛過程。

從來人生的苦痛，都是我們成長軌跡的一抹刻度。轉換角度面對問題是老生常談，我不喜歡如此。但是，在傷痛中找到唯美的審視角度，卻是我的人生哲學。

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撰文：香港中文大學中文系哲學碩士、中文科補習名師 林溢欣

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