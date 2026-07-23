李建文 - 中學善用暑假 師生齊齊level up 備戰新學年｜牆角寒梅

踏入暑假，校園雖然沒有平日上課時的熱鬧，卻沒有因此停下腳步。對學生而言，暑假是放鬆身心、充電休息的時間；對學校而言，這更是一段孕育成長、累積力量的重要時光。

學習不局限於課室

學校安排學生參觀書展。資料圖片

筆者一直相信，學習並不局限於課室四壁。暑假正是讓學生走出校園、拓闊視野、發展興趣的好時機。今年暑假，本校安排了多元化的學習活動，讓同學在輕鬆愉快的環境中繼續探索世界。

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其中，閱讀推廣組帶領同學走進香港書展，讓每位同學親自挑選一本自己喜愛的書籍，作為今個夏天最好的同行者。閱讀，不止是累積知識，更是一場與自己對話的旅程。一本好書，可以帶領我們認識不同的人生，也可以啟發新的思考。期望同學能善用暑假，享受閱讀的樂趣，並把閱讀培養成一種生活習慣。待新學年開始後，再與老師和同學分享閱讀所得，讓校園繼續洋溢書香氣息。

除了學生持續學習，老師同樣沒有停下腳步。教育是一項需要不斷學習的專業，每一位老師都希望以更好的自己迎接每一位學生。今年暑假，不少老師都積極參與不同專業培訓，其中包括由何東爵士基金贊助的心肺復甦法及去顫法證書課程。這些培訓不僅提升老師的專業能力，更讓校園增添一份安全保障。教育不止是知識的傳授，更包括守護學生的健康與生命，這亦是教師的重要使命。

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隨着新學年臨近，本校亦正積極籌備8月中旬舉行的中一適應課程。對不少新同學而言，中學是一段嶄新的旅程，既充滿期待，也難免帶着緊張。通過適應課程，同學將能提前認識校園環境、老師和同學，了解中學的學習模式，逐步建立信心，以更從容的步伐迎接新的校園生活。

教育從來不是一場只在學期內進行的旅程，而是一個持續成長的過程。暑假不是學習的停頓，而是另一種形式的開始；學生在體驗中成長，老師在學習中進步，學校亦在準備中迎接新的開始。

期望每一位同學都能善用這個假期，好好休息、豐富自己、探索世界，帶着更充實的自己迎接新學年。

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撰文：天主教慈幼會伍少梅中學校長 李建文

本文原標題為〈暑假，也是成長的季節〉

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