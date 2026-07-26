鄭蕙珊 - 想進入孩子的世界？方法可以好簡單！社工教你建立適當氛圍｜家長教室

孩子放暑假，多了時間留在家中，少了外出，我們心裏自然會覺得安心一點。沒有夜歸、沒有結識陌生朋友，好像一切都穩妥了。但同時，孩子的另一個世界，也正在手機裏慢慢展開。網絡世界很大，邊界也模糊，我們在客廳坐着，未必完全看見螢幕背後發生的事。

《我們都太慢反應的事》一書中曾提到一個案例，有孩子只是想加入遊戲公會，在互動中認識朋友，過程看似平常，卻在不知不覺間，按對方要求拍攝私密影像，歷時數月。當中，孩子未必意識到這些是危機，而大人亦未必即時察覺。回頭看，這並不是誰做得不夠或者孩子的錯，而是有些情況，本來就不容易一開始看得清。

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很多時候，我們會自然地關心孩子去了哪裏、和誰一起，但對於他們在網上看甚麼、常接觸哪些人，未必有同樣的了解。不是因為不重視，而是網絡世界變得太快，也太貼近日常，有時確實不容易完全掌握。也正因如此，比起急於限制，或許更重要的是慢慢走近孩子的世界。

有時只是一句簡單的聊天：「你最近玩緊咩Game？」未必需要很深入，但當家長願意帶着好奇去聽，孩子會感受到那份被重視。慢慢地，他們也會更願意分享多一點自己的生活。

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我們並非要成為網絡專家，但願意了解、願意聆聽，已經是一種支持。

即使孩子就在身邊使用手機，也不代表所有情況都一目了然。但這份留意，不一定是監察，而是一種陪伴——讓孩子知道，大人是願意一起看、一起理解的。當家庭裏有一種「甚麼都可以講」的氛圍，很多細微的變化，其實更容易被留意，也更容易在危機早期察覺得到。

暑假是一段放鬆的時間，也是一個可以慢慢靠近彼此的機會。多一點好奇，多一點傾聽，在放手與關心之間找到平衡，也許已經為孩子多加了一份保護。安全感，往往不是來自距離有多近，而是關係有多近。

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撰文：香港青年協會家長全動網社工 鄭蕙珊姑娘

本文標題原為〈孩子獨自在「看不見的角落」，正在發生甚麼事？〉

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